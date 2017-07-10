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В России инициируют публичное отречение от гражданства Украины
10.07.2017 12:45
В Госдуме России решили разработать процедуру публичного отказа от гражданства Украины.
Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает Обозреватель.
Соответствующие поправки могут быть внесены в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм.
При этом глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что речь, в первую очередь, идет о жителях Украины.
"Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать", — сказал он.
Отмечается, что поправка "нарушает изначальную концепцию законопроекта, который посвящен случаям отмены решения о предоставлении гражданства".
Рассмотрят поправку уже 11 июля.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство, отказ
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