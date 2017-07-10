В России инициируют публичное отречение от гражданства Украины

10.07.2017 12:45

В Госдуме России решили разработать процедуру публичного отказа от гражданства Украины.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает Обозреватель.

Соответствующие поправки могут быть внесены в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм.

При этом глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что речь, в первую очередь, идет о жителях Украины.

"Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать", — сказал он.

Отмечается, что поправка "нарушает изначальную концепцию законопроекта, который посвящен случаям отмены решения о предоставлении гражданства".

Рассмотрят поправку уже 11 июля.

Источник: http://from-ua.com