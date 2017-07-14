Киев предложил ЕС альтернативу Северному потоку-2

14.07.2017 08:45

В начале 2018 года состоится международная конференция относительно перспектив украинской ГТС.

Украина предлагает Евросоюзу создать международный консорциум на базе украинской газотранспортной системы. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Что касается энергетики, мы четко выразили свою позицию относительно недопустимости Северного потока-2. Они (ЕС – ред.) с пониманием отнеслись к нашей аргументации, и мы далее будем продолжать наш диалог, ведь без нашего согласия этот проект не должен осуществляться. Более того, мы не только критикуем и блокируем этот политически мотивированный проект, а мы и предлагаем. Мы предложили возможность создания международного консорциума на основе нашей газотранспортной системы", – сказал Елисеев.

Он также сообщил, что европейская сторона поддержала инициативу президента Порошенко о проведении в начале 2018 года международной конференции относительно перспектив украинской ГТС для повышения уровня безопасности Европы и Украины в том числе.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в России заявили о саботировании Европой Северного потока-2. Так охарактеризовал ситуацию вокруг газопровода министр энергетики России Александр Новак.

Напомним, США намерены увеличить экспорт газа в Европу. Эксперты считают, что нынешние американские власти намерены использовать экспорт газа в качестве политического инструмента против России.

Источник: http://korrespondent.net