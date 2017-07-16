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Стало известно, где в Украине живут самые богатые пенсионеры
В Украине самые высокие пенсии получают граждане, живущие в Киеве, в среднем более 2,5 тыс. грн.
Это связано с тем, что при расчете пенсии учитывается размер зарплаты, а в столице уровень заработной платы традиционно высокими.
На втором месте по размеру пенсий — Донецкая область, где в среднем украинцы получают выплаты в размере более 2,1 тыс. грн.
Около 2 тыс. грн получают луганские пенсионеры, а средняя пенсия на уровне 1,6 тыс. грн фиксируется в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях.
При этом журналисты напоминают, что в Украине сейчас за зарплаты в 10 тыс. грн и 30 годами стажа можно получить пенсию меньше 2,3 тыс. грн (23% от зарплаты). После реформы размер выплат сократится до 1,7 тыс. грн (17% от зарплаты).
Источник: zerkalo.io
Теги: Украина, Донбасс, Киев, пенсионер
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