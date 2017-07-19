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В Одессе девушку хотели выгнать из маршрутки за украинский язык

19.07.2017 21:07
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В Одессе девушку хотели выгнать из маршрутки за украинский язык

В Одессе девушку, которая разговаривала на украинском языке, пытался выгнать из автобуса маршрутчик, сообщает 048.ua.
Об этом рассказала пострадавшая. Девушка пожаловалась в городской департамент транспорта и намерена добиваться увольнения неадекватного водителя. Ее рассказ приводим ниже:
"Приблизно о 16.30-17.00 їхала в маршрутному таксі 117 у м.Одесса, водій маршрутки почав робити мені зауваження на те, що я голосно розмовляла по мобільному телефону, враховуючи те що я знаходилась на пасажирському місці, і він не міг чути моєї розмови!
Відповідних знаків, які б забороняли розмовляти в цьому маршрутному таксі та на даному місці для пасажирів не було, на що я відповіла водію, що я йому ніяк не заважаю, та пасажири це підтвердили. Сам водій почав мене обзивати не цензурними словами, та приклав фізичну силу, хотів мене "викинути з маршрутки". Добре, що втрутились пасажири, які почали його заспокоювати.
На мою думку йому не місце працювати з людьми, якщо він має особисту неприязнь до даної мови, та до людей, які нею розмовляють! Прошу застосувати до даного водія високу міру покарання, а саме ЗВІЛЬНЕННЯ!"



Теги: Донбасс, Одесса, девушка, маршрутка
 
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