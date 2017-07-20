Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Огненный ад в Черногории: Украина пришла на помощь

20.07.2017 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Огненный ад в Черногории: Украина пришла на помощь

Стало известно, как Украина помогает справляться европейским странам с непогодой

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в связи с масштабными пожарами, которые охватили Черногорию, Украина приняла решение отправить на их тушение свою авиацию.

Всего за сутки, 19 июля, пожарным самолетом ДСНС сброшено 96 тонн воды.

«За прошедшие сутки 19 июля работа авиации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлялась в горных районах города Тиват, на юге Черногории. В общем пожарным самолетом Ан-32П на ячейки лесного пожара сброшено 96 тонны воды», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на утро 20 июля работа украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.

Напомним, с прошлой недели в регионе не утихают масштабные лесные пожары. В результате длительной жары, сильных порывов ветра и отсутствия дождей огонь быстро распространяется, и угроза распространяется на дома пригородов.

Учитывая возможные риски, правительство Черногории направил запрос о помощи и, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории, украинское правительство отправило пожарный самолет.

Как писала Politeka, в понедельник, 17 июля, на территории полигона Министерства обороны Украины произошел пожар. Также возле города Новая Каховка в Херсонской области произошел масштабный лесной пожар.

Также, природа удивила жителей разных частей мира неожиданными сюрпризами. В частности, на Закарпатье посреди лета внезапно выпал снег.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, помощь, пожар, Черногория
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх