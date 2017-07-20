- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Огненный ад в Черногории: Украина пришла на помощь 10:50
- В Верховную Раду внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности10:25
- Тревожная весть из Кабмина: Киев может не получить транш от ЕС10:10
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною09:48
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- МЕСЯЦ СТРАХОВОГО СТАЖА ЗА ЛЮБОЙ ПЕРИОД С 2004 Г. «СТОИТ» 704 ГРН.09:20
- Законом введуть новий штраф для водіїв08:30
- Украинцам дали прогноз погоды на ближайшие дни08:20
Огненный ад в Черногории: Украина пришла на помощь
Стало известно, как Украина помогает справляться европейским странам с непогодой
Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в связи с масштабными пожарами, которые охватили Черногорию, Украина приняла решение отправить на их тушение свою авиацию.
Всего за сутки, 19 июля, пожарным самолетом ДСНС сброшено 96 тонн воды.
«За прошедшие сутки 19 июля работа авиации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлялась в горных районах города Тиват, на юге Черногории. В общем пожарным самолетом Ан-32П на ячейки лесного пожара сброшено 96 тонны воды», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на утро 20 июля работа украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.
Напомним, с прошлой недели в регионе не утихают масштабные лесные пожары. В результате длительной жары, сильных порывов ветра и отсутствия дождей огонь быстро распространяется, и угроза распространяется на дома пригородов.
Учитывая возможные риски, правительство Черногории направил запрос о помощи и, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории, украинское правительство отправило пожарный самолет.
Как писала Politeka, в понедельник, 17 июля, на территории полигона Министерства обороны Украины произошел пожар. Также возле города Новая Каховка в Херсонской области произошел масштабный лесной пожар.
Также, природа удивила жителей разных частей мира неожиданными сюрпризами. В частности, на Закарпатье посреди лета внезапно выпал снег.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, помощь, пожар, Черногория
- Донецкий адвокат предрекает Тимошенко полную победу в Европейском суде
- Судьбу конституционной реформы будет решать донецкий судья
- Выборы 2012: В нескольких мажоритарных округах назвали имена победителей
- ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни
- Донецкой области угрожают масштабные пожары
- ТОП-10 самых влиятельных украинцев
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса07:30
- В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный22:34
- Украинский герой Жемчугов: "В плену на Донбассе были и кнут, и пряник. Если сдам всех, обещали операции, протезы, квартиру. Я сказал, что предателем не буду!"22:06
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе21:41
- Полиция наградила девушку, которая остановила пьяного водителя и забрала у него ключи от машины. ВИДЕО20:40
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе20:08
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина19:40
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- В Индии запустили первый "солнечный" поезд (ВИДЕО)11:17
- В октябре выйдут две новые книги о мире Гарри Поттера11:10
- Огненный ад в Черногории: Украина пришла на помощь 10:50
- Трамп рассказал, как Мелания «сблизила» его с Путиным10:36
- В Верховную Раду внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности10:25
- Тревожная весть из Кабмина: Киев может не получить транш от ЕС10:10
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною09:48
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Психологический тест-минутка09:05
- Як збереги колір фарбованого волосся?08:50
- Кошка - показатель хорошей кармы человека08:10
- Как молоко влияет на организм человека07:50
- Самая вредная еда в мире18:37
- Йога - это философия 18:10
- У кладоискателей началась горячая пора17:36
- Победитель «Славянского базара» заявил, что музыкантов нельзя впутывать в грязную политику17:01
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”