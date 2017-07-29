Дитині на візку відмовилися проводити екскурсію заводом Roshen

29.07.2017 20:52

Єгору Панасюка, який хворіє на ДЦП, відмовили в екскурсії на київський завод Roshen через те, що він на колясці і буде затримувати групу. Дитині запропонували почекати півтори години під дверима, поки інші діти будуть на екскурсії. Про це повідомила мама хлопчика Вікторія Панасюк на своїй сторінці в Facebook.

"Ми мали піти в складі групи, група пішла, Єгор залишився. Що Ви там кажете про інклюзію, права людей з інвалідністю, антидискримінацію пане Президент?! Це був перший раз коли нам не дозволили піти на замовлену екскурсію по причині інвалідності. Дуже показово, що то був Рошен :)

PS. Організатори попередньо запитували Рошен на предмет можливості екскурсії для дитини з інвалідністю", - розповідає мама хлопчика.

Источник: socportal.info