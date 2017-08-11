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PayPal уже несколько дней блокирует переводы с украинских аккаунтов

11.08.2017 13:01
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PayPal уже несколько дней блокирует переводы с украинских аккаунтов

Сообщается, что пользователи PayPal из Украины жалуются на то, что при попытке перевести деньги, например, на иностранный аккаунт сервис платежной системы сообщает о проблеме и предлагает обратиться в поддержку.
В то же время в PayPal заявляют, что знают о проблемах, но пока не могут назвать сроки их устранения.
Также сообщается, что при этом при проведении платежей на торговых площадках США проблем у пользователей из Украины нет, а блокируются только прямые переводы. В PayPal сообщают о сотнях заявок от украинских пользователей в связи со сбоем.

Отметим, в Украине через PayPal можно только осуществлять платежи, но не принимать деньги из-за рубежа.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Украине создают аналог PayPal. Планировалась, что платежная система будет передавать деньги продавцу только после того, как покупатель получит товар и убедится в его качестве. Если продавец попробует обмануть клиента, система вернет деньги на счет покупателя.

Источник: capital.ua



Теги: Украина, Донбасс, PayPal, аккаунт
 
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