Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно

12.08.2017 21:26

Смеяться над сворачиванием проекта "Малороссия" не стоит. Цели у Кремля и подконтрольных ему боевиков прежние - ликвидация украинской независимости. Дракон умер – да здравствует дракон! Именно так, перефразируя старый лозунг можно обозначить стратегию Кремля в отношении Донбасса и Украины. По большому счету дракон даже не умирает – он меняет маски, пробует менять голос, но остается тем же драконом. С прежними целями и задачами.

Не так давно главный вождь "ДНР" (на самом деле совершенно подконтрольная Москве марионетка) Александр Захарченко объявил о сворачивании проекта «Малороссия», который просуществовал в информационном пространстве меньше месяца. И предложил альтернативу. Он заявил, что выступает за "переучреждение" Украины, но название "Малороссия" применяться не будет. Оставим на совести его спичрайтеров само слово "переучреждение" и перейдем сразу к сути.

Попытка создания «Малороссии» и новый формат навязывания каких-то внутриукраинских процессов преследуют одну цель – создание иллюзии переговоров и дискуссий в формате Киев – Донецк. Якобы без участия Москвы. Вот, в принципе, главная задача всех этих идей.

Ни для кого не секрет, что страдающая от западных санкций Россия хочет формально выйти из конфликта с Украиной. Ни в коем случае не отступить – контроль над нашей страной, ликвидация ее независимости и перевод под свое управление остаются важнейшей для Кремля задачей.

Но формально Москва очень хочет показать Западу, что вооруженной агрессии России против Украины нет. А есть просто внутриукраинский конфликт между Киевом и Донецком. Отсюда и растут корни всех заявлений вождей "ДНР" и "ЛНР" про перестройку внутри Украины, переименования ее в Малороссию и прочих. Где РФ как бы и не существует.

Поэтому, по мнению Кремля, с санкциями против РФ нужно заканчивать, а Киев и Донецк сажать за стол переговоров. Тем паче, самопровозглашенные власти так называемых республик к этому готовы.

Так что смеяться над сворачиванием проекта «Малороссия» не стоит. Одну маску сменили на другую, суть процессов совершенно не поменялась. Цели и задачи у Кремля и подконтрольных ему боевиков прежние – ликвидация украинской независимости. Методы для этого тоже не изменились – возвращение подконтрольного Москве региона в состав Украины с «Особым статусом».

Поменялась только вывеска. И поменяется еще не раз, если потребуется. Но в какие бы фантики от конфет они не заворачивали яд – он не станет безвредным. Теперь коротко о сути процессов – они предусматривают всего один удар и два возможных сценария развития событий.

Главное, чего добивается Москва со своей идеей возвращения Донбасса в состав Украины – дать региону особый статус. Тут несколько ключевых пунктов. Полная амнистия для всех боевиков (а пострадавшим в боях с украинской армией еще и инвалидность с пенсией).

Все расходы на восстановление разрушенной инфраструктуры, создание новых рабочих мест вместо вывезенных в Россию или порезанных на металл предприятий – за счет украинского бюджета. Все социальные выплаты, а это далеко не только пенсии, но и соцвыплаты, пособия по безработице и прочее – за счет украинского бюджета.

Зарплаты боевикам, которые станут «народной милицией», местной администрации, которой управляет Москва – за счет украинского бюджета. И эта статья расходов должна быть защищенной, то есть при любом кризисе Украина может сэкономить на чем угодно, но не особо статусном регионе. Да, еще депутаты Верховной Рады от Донбасса (то есть Кремль) получают право вето на любые внешнеполитические решения высшего законодательного органа Украины.

Далее, в случае согласия Украины на такие условия и позитивного голосования в Верховной Раде, события могут развиваться по двум сценариям. Первый – возмущенные такой фактической капитуляцией украинцы выходят на акции протеста и сносят к чертовой матери президента и депутатов. При активном участии «пятой колонны», которой управляют из России.

В стране в лучшем случае временный хаос, безвластие, борьба вооруженных группировок и в лучшей перспективе новые выборы. Реакция Запада предсказуема – он отворачивается от этого клубка проблем и с радостью отдает головную боль России.

Результаты выборов в таких условиях тоже предсказуемы – Россия договаривается с частью феодалов и ставит своих людей на ключевые позиции.

Второй сценарий – голосование проходит тихо. Донбасс получает особый статус, деньги, амнистию и фактическую независимость от Украины. Ряд других регионов со своими элитами не горят желанием иметь меньше полномочий, зато честно платить дань победившему ОРДЛО в виде защищенной статьи в бюджете.

Если им можно воевать против центральной власти и получить за это амнистию, должности, права и хорошие деньги – почему нельзя другим? Мы получаем парад суверенитетов, территориальные конфликты сразу в нескольких регионах, которые активно будут финансироваться уже не только Россией.

В результате получаем целый ряд локальных войн внутри Украины или ее уменьшение до нескольких областей. Реакция Запада и действия России тут вполне предсказуемы.

Так что ничего смешного в отказе Кремля от проекта «Малороссия» вообще нет. Волк может одеть овечью шкуру, бурку пастуха и даже фуражку участкового. Но он все равно остается волком, его привычки и цели не меняются.

Россия будет использовать оккупированные территории для получения контроля над всей Украиной. Не было и нет сейчас цели захватить депрессивный Донбасс и интегрировать его в РФ. Это слишком дорого и бессмысленно.

ОРДЛО должно стать рычагом для управления Украиной. Надежным ошейником и поводком, который будет держать в руках кремлевский хозяин. Ради этого результата и создан весь проект.

Источник: ru.espreso.tv