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Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину
Польский политик назвал причину, по которой Украину не берут в ЕС. Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что Украину до сих пор не приняли в Евросоюз потому, что она очень сильно зависит от России. Об этом он заявил в интервью газете Сегодня.
"Существует две философии. Одни говорят: "Постарайтесь выровнять, что возможно, и только потом присоединитесь". И в конце отыграть гимны. Другие говорят: "Нет! Открыть! Кто выживет, тот жить будет". Какая из них лучше? Могу сказать, что Польша была немного дальше, менее зависела от России, ей можно было раньше присоединиться к Евросоюзу, как в первой концепции", – сказал Валенса.
"Украина – большая страна. И сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну", – добавил он.
Валенса уверяет, что когда был польским президентом, то работал над тем, чтобы Польша, Украина и Беларусь одновременно вступили в ЕС.
"Мой дед меня учил, потом отец, что нет свободной Польши без свободной Украины. У меня это в крови, в воспитании. Поэтому я делал все для того, чтобы все вместе пошли вместе (в Евросоюз – ред.). Но, к сожалению, не удалось", – посетовал Валенса и добавил, что если бы это удалось, то "Россия была бы сейчас дезорганизована".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Европейский союз, Польша
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