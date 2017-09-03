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Подорож до Європи з дитиною по безвізу: основні нюанси
Експерти поділилися порадами, які будуть цікаві українським сім’ям з дітьми, які бажають в майбутньому відвідати європейські країни, скориставшись безвізовим режимом.
Українці з 11 червня поточного року перетинають кордон з ЄС за біометричним паспортом, але не всім ще відомо, які документи необхідні для того, щоб подорожувати міг і дитина, яка не досягла повноліття.
Головне питання, яке турбує всіх батьків – це “як оформити закордонний паспорт для дитини, щоб відправитися з ним підкорювати Європу?”
Ці документи знадобляться для оформлення дитячого біометричного закордонного паспорта:
1. Свідоцтво про народження дитини, але якщо у нього вже є паспорт громадянина України, тоді свідоцтво не знадобиться.
2. Два кольорові фото 3,5*4,5 см. Якщо дитина віком до 12 років, потрібна ще одна фотографія 10*15см.
3. Паспорт мами чи тата, або офіційного опікуна.
4. Свідоцтво про шлюб або ж документ, що засвідчує спорідненість, необхідні в тому випадку, якщо у дитини з батьком різні прізвища.
5. Нотаріально завірений дозвіл на виїзд з країни від тата або мами знадобиться тим, хто перебуває в розлученні. Є ще низка причин, через які один з батьків не може отримати дозвіл від іншого, до них відносять: смерть, зникнення безвісти, недієздатність, позбавлення батьківських прав, мати або батько одинаки. Але в таких випадках вам доведеться надати довідку, що підтверджує одну з вищезгаданих причин.
До слова, дітки до 12 років не здають відбитків пальців, а ось після цього віку – процедура обов’язкова, повідомляє СобКор. Тим, у кого вже є паспорт громадянина України, необхідно власноруч розписуватися в документах.
Источник: vsviti.com.ua
Теги: Донбасс, ребенок, Европа, путешествие
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