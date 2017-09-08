Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями

08.09.2017 21:00

Через год после вступления в силу закона №2119 «О коммерческом учете коммунальных услуг» – 2 августа 2018 года все здания должны быть оснащены домовыми счетчиками тепла, а до 2 августа 2019 года – счетчиками горячей и холодной воды.

До сих пор потребители могли приобрести и установить домовый счетчик, но не были обязаны это делать. Предполагается, что это приведет к эффективной экономии ресурсов и сокращению платы за коммунальные услуги в среднем на 15-20% за 1-3 года, пишет ubr.

В то же время эксперты обращают внимание на ряд положений нового закона, которые могут не только свести на нет всю потенциальную экономию, но и привести к склокам между жильцами и массовым неплатежам.

Коллективный принцип оплаты

Как известно, новый закон предполагает, что все дома будут оборудованы приборами учета воды и тепла. Тогда поставщик коммунальной услуги (то есть, компания-монополист) в любом случае получит плату за свой товар, выставляя счета, согласно показаниям общедомового счетчика.

Разница между тем, что фактически потребили жильцы (по квартирным приборам учета) либо согласно нормативному потреблению (у кого таких приборов нет) и тем, что потребил дом в целом, будет распределяться между всеми квартирами.

Методика распределения еще будет определена Минрегионразвития, однако эксперты уже сейчас говорят о несправедливости такого подхода.

По словам экс-министра ЖКХ в 2007-2010 годах, председателя «Союза собственников жилья Украины» Алексея Кучеренко, в действующем законе о жилищно-коммунальных услугах, четко указано, что компания-поставщик тепла, горячей и холодной воды обязана предоставить услугу в квартире. А потому граница перехода права собственности на этот товар или услугу – порог квартиры, а не вход в дом.

«Поэтому домовые счетчики нынче незаконны по определению», – говорит эксперт.

Чтобы их узаконить, нужно принять новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах, которая пока только запланирована депутатами к рассмотрению во втором чтении и вряд ли скоро будет принята.

То есть граждане должны платить либо по квартирному счетчику тепла и воды, либо по установленным нормативам потребления (если счетчика нет). Но никак не по данным общедомового прибора учета.

Пример такой несправедливости – плата за воду, когда водоканал отнимает от данных общедомового счетчика показания квартирных (у кого есть), а оставшуюся разницу распределяет между остальными жильцами.

«Так в платежках появляются цифры по расходу воды в 11 кубометров на человека», – рассказал Алексей Кучеренко.

Схожая ситуация с домовыми счетчиками по газу, которые НКРЭКУ разрешил ставить год назад.

Как показала практика в г Киеве, где счетчиками тепла уже оборудовано свыше 90% домов, дополнительную плату за непонятно кем и куда расходованный ресурс

разбрасывают пропорционально потребленной энергии, а если квартирных счетчиков нет, то пропорционально площади жилья.

«Сначала взяли курс на индивидуальный учет ресурсов, а теперь снова – коллективная ответственность. Например, кто-то был в отпуске или просидел все лето на даче, а за него будут платить соседи», – рассказал депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко.

Долги будут копить

Как рассказал депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко, пока нет методики расчета, как будет разбрасываться часть платежей, каждый будет спрашивать: за что с меня берут эту плату?

«До сих пор потери и воровство учитывалось в тарифе в среднем по городу. Теперь мы переходим на домовой учет и эти проблемы сужаются территориально до одного конкретного здания. То есть проблемы потерь в сетях и воровство ресурса локализуются на уровне дома», – рассказал депутат Киевсовета.

По его словам, когда появится дополнительная строка в платежке, компании не смогут всем пояснить, что это значит. Уже прошлая зима показала, сколько выявляется нарушений в расчетах за тепло при доначислениях. Теперь еще к этому добавятся проблемы с водой.

«Лучше бы законодатель предусмотрел эффективные механизмы допуска в квартиру и взыскания долга, которых сейчас нет. Нынче же если жилец отказывается платить и не допускает в квартиру, с ним можно судиться годами, да и то не факт, что получится по решению суда взыскать долг», – рассказал Валерий Гуманенко.

В результате новаций, по словам аналитика ОО «Публичный аудит» Тараса Галайды, граждане станут платить еще хуже.

«За полтора года долги по ЖКХ выросли почти в три раза. В конце 2015 года были 11,5 млрд грн., а сейчас около 30 млрд грн. Это говорит о том, что тарифы неподъемные и непонятные, а когда люди видят что-то непонятное, они не спешат платить. Особенно когда понимают, что потребили мало, а платить предлагают много», – говорит Тарас Галайда.

Эксперт отмечает, что кто-то все равно будет платить по счетчику считая, что это правильно, а ему будут насчитывать долги, которые некому погашать.

Неразберихи добавит появление новых платежек – за установку новых домовых счетчиков, которые теперь будут ставить за счет жильцов. Закон предусматривает, что размер взносов за установление коммерческих (домовых) узлов учета будет определяться отдельно для каждого здания, и будет зависеть от количества квартир в нем и модели счетчика. Кроме расходов на установление домовых счетчиков, потребителям придется платить и взносы на их обслуживание и замену.

«По статистике примерно 56% домов в Украине оборудовано приборами учета тепла.

Предположим, что через год оставшиеся 44% будут оснащены такими приборами учета. Теперь уже за счет жильцов. Монополист даст рассрочку на пять лет и будет выставлять отдельные счета в течение 60 месяцев. А это минимум 30-40 тыс. грн на дом», – рассказал Алексей Кучеренко.

Но если часть жильцов не будет платить, то отключать поквартирно тепло и воду не смогут технически. А отключать весь дом – несправедливо для тех, кто платит.

«Тем не менее, отключать будут, как уже это было в Киеве, когда несколько районов остались без горячей воды из-за долгов перед коммунальщиками», – рассказал Алексей Кучеренко.

Соседские разборки

Коллективная ответственность, по словам экспертов приведет и к склокам между жильцами. По словам экспертов, при поставках воды есть проблема утечек и погрешностей систем учета (когда счетчик не «отслеживает» маленькую струйку воды), а также воровство (магниты на счетчик, чтобы меньше крутил).

Теоретически водоканал должен бороться с воровством. Но теперь монополист перекладывает эти проблемы на жильцов. Мол, я возьму плату за всю воду, а кто там у вас не доплатил – разбирайтесь между собой. Как тогда искать и наказывать нарушителей?

«А теперь непонятно, что будет твориться в доме. Будут скандалы, слежка и войны», – рассказал Алексей Кучеренко.

По словам экспертов, поставки тепла имеют принципиально другой вопрос. Например, даже если в квартире отключить радиаторы, то будет примерно +12 за счет тепла, которое передается от соседних квартир.

Закон говорит, что для расчетов будут браться показания индивидуальных счетчиков тепла. Но они будут учитываться только если потребление тепла конкретной квартирой окажется не меньше минимальной доли среднего потребления другими квартирами в доме (в пересчете на квадратный метр площади или кубометр объема помещения).

«То есть показания счетчика не будут учтены, если мое потребление окажется меньше, чем в среднем по дому. Но счетчики ставят как раз, чтобы уменьшить потребление», – рассказал Тарас Галайда.

Мало того, по словам Валерия Гуманенко, тепловые счетчики на квартиры можно поставить только в домах, которые построены в последние 10 лет. Поэтому, как отмечает Алексей Кучеренко, многие ставили квартирные системы учета (полулегально) и устанавливали потребление на ноль, догревались за счет электричества и получали +18 при почти полном отсутствии расходов на отопление.

«Народ отапливает жилье за счет полотенцесушителя, а горячую воду не использует, поставив бойлер. В результате по нашему дому выходит, что за горячую воду

надо заплатить 110 тыс. грн, а собрать удалось только 60 тыс. грн, то есть примерно 40% недобора из-за устаревших нормативов потребления, которые предполагали наличие только небольшого полотенцесушителя», – рассказал Валерий Гуманенко.

Проблему учета тепла в старых домах закон предлагает решать за счет так называемых «распределителей тепла». Это прибор, который фактически будет учитывать количество тепла, потребленного каждой батареей. Но их показания будут учитываться, если минимум 50% радиаторов в многоэтажке будет оснащена такими приборами.

Эксперты говорят, что установка таких приборов не обязательна. Закон же предполагает, что такие распределители должны стоять уже через три года. Правда, только там, где это экономически целесообразно делать. Все такие случаи должен определить Кабмин отдельным порядком.

«Распределители тепловой энергии стоят по 15-20 евро, то есть на пять батарей в квартире надо потратить около 100 евро. Я сомневаюсь, что это будет работать», – рассказал Алексей Кучеренко.

Скорее, новый закон будет стимулировать людей объединяться в ОСМД или искать управителей для своего дома. Конечно, есть риск нарваться на недобросовестных управителей, но по сравнению с нынешними ЖЭКами, как утверждают эксперты, это не так страшно.

Источник: http://from-ua.com