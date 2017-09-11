Шлях в безодню: як МВФ перетворює Україну в банкрута

11.09.2017 20:19

Інтеграція Міжнародного валютного фонду у внутрішню політику України набирає загрозливих масштабів

Про це заявила представник політичної партії «ОСНОВА» Катерина Вайдич у себе на сторінці в Facebook, коментуючи приїзд в Україну місій МВФ, які будуть вивчати підготовку законопроектів держбюджету на 2018 рік, пенсійної реформи і ряду інших питань.

«Умови отримання кредитів, які в диктаторській формі нав’язуємо МВФ, просто абсурдні. До того ж, вони фактично знищують державний суверенітет, оскільки керівництво держави, підігріте валютою, виконує вказівки іноземного суб’єкта. Не змінюючи нічого сьогодні, в короткостроковій перспективі ми залишимося державою-банкрутом, а ми – жебраками на своїй землі», – зазначила політик.

Вайдич впевнена, що при сьогоднішньому економічному зростанні України, гроші від МВФ будуть лише каталізатором кризи.

«Борг України вже непорівнянний з показником економічного зростання, який знаходиться на рівні 2,8-3%. Ми з кожним роком відстаємо від інших країн, показник яких становить, в середньому, 3,7%. Якщо темп зростання української економіки не збільшиться до 10-15%, кредити МВФ будуть шляхом в безодню», – уточнила вона.

За її словами, Україна не потребує зовнішньої допомоги, оскільки у нас достатньо грошей і ресурсів.

«Нам необхідна лише політична воля, щоб вивести їх з тіні та знищити корумповану систему, через яку частина грошей осідає в «чорних дірах». Сьогодні ми – найбідніша країна в Європі з найвищим рівнем корупції, а тому не маємо права брати кредити, які потрібно буде погашати з відсотками», – сказала політик.

Вайдич також звернула увагу на українську владу, яка зобов’язана створити надійну економічну систему, яка буде відповідати стратегії національної безпеки.

«Вона повинна сприяти зміцненню і процвітанню конкурентоспроможної економіки, згідно з глобальним трендам й цілям збалансованого розвитку. Використовуючи прості механізми, такі як суспільний договір, стимуляція економіки, збалансоване самоврядування – можна до 2030 року наростити ВВП України до 710-750 млрд дол. й увійти в ТОП-30 конкурентоспроможних країн світу», – зазначила політик.

Нагадаємо, за словами засновника політичної партії «ОСНОВА» Сергія Тарути, «Доктрина збалансованого розвитку України-2030» номінована на премію в якості кращої книги на Львівському форумі видавців.

Джерело: Politeka



