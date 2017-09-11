- Шлях в безодню: як МВФ перетворює Україну в банкрута20:19
- Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя19:57
- Синоптик о погоде на эту неделю: ожидаются дожди и понижение температуры19:40
- Аваков озвучил дальнейшие планы по Саакашвили19:21
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- Всеукраинское турне Саакашвили начинается18:58
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство18:45
- На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»18:30
- ЖЕНИТЬСЯ, РЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕТЕЙ И ПОЛУЧАТЬ НА НИХ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ СКОРО МОЖНО БУДЕТ ON-LINE18:15
- Как отразился прорыв на рейтинге Саакашвили17:52
Шлях в безодню: як МВФ перетворює Україну в банкрута
Інтеграція Міжнародного валютного фонду у внутрішню політику України набирає загрозливих масштабів
Про це заявила представник політичної партії «ОСНОВА» Катерина Вайдич у себе на сторінці в Facebook, коментуючи приїзд в Україну місій МВФ, які будуть вивчати підготовку законопроектів держбюджету на 2018 рік, пенсійної реформи і ряду інших питань.
«Умови отримання кредитів, які в диктаторській формі нав’язуємо МВФ, просто абсурдні. До того ж, вони фактично знищують державний суверенітет, оскільки керівництво держави, підігріте валютою, виконує вказівки іноземного суб’єкта. Не змінюючи нічого сьогодні, в короткостроковій перспективі ми залишимося державою-банкрутом, а ми – жебраками на своїй землі», – зазначила політик.
Вайдич впевнена, що при сьогоднішньому економічному зростанні України, гроші від МВФ будуть лише каталізатором кризи.
«Борг України вже непорівнянний з показником економічного зростання, який знаходиться на рівні 2,8-3%. Ми з кожним роком відстаємо від інших країн, показник яких становить, в середньому, 3,7%. Якщо темп зростання української економіки не збільшиться до 10-15%, кредити МВФ будуть шляхом в безодню», – уточнила вона.
За її словами, Україна не потребує зовнішньої допомоги, оскільки у нас достатньо грошей і ресурсів.
«Нам необхідна лише політична воля, щоб вивести їх з тіні та знищити корумповану систему, через яку частина грошей осідає в «чорних дірах». Сьогодні ми – найбідніша країна в Європі з найвищим рівнем корупції, а тому не маємо права брати кредити, які потрібно буде погашати з відсотками», – сказала політик.
Вайдич також звернула увагу на українську владу, яка зобов’язана створити надійну економічну систему, яка буде відповідати стратегії національної безпеки.
«Вона повинна сприяти зміцненню і процвітанню конкурентоспроможної економіки, згідно з глобальним трендам й цілям збалансованого розвитку. Використовуючи прості механізми, такі як суспільний договір, стимуляція економіки, збалансоване самоврядування – можна до 2030 року наростити ВВП України до 710-750 млрд дол. й увійти в ТОП-30 конкурентоспроможних країн світу», – зазначила політик.
Нагадаємо, за словами засновника політичної партії «ОСНОВА» Сергія Тарути, «Доктрина збалансованого розвитку України-2030» номінована на премію в якості кращої книги на Львівському форумі видавців.
Джерело: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, МВФ
- Американская разведка: Россия мечтает дойти до Днепра и не собирается уходить из Донбасса
- Політолог розповів, через кого Порошенко передавав гроші Трампу (відео)
- Трамп не может встретиться с Путиным и решить будущее Украины
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ
- Курс - на Украину: в Чёрное море зашли американские военные корабли (ВИДЕО)
- США предоставили Украине кредитные гарантии на $1 млрд
- Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя19:57
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- В Мариуполе взорвалась квартира, погиб мужчина17:01
- В ПОКРОВСКЕ БОРЮТСЯ С ДОЛЖНИКАМИ СОВЕТСКИМИ МЕТОДАМИ11:33
- Позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" боевики обстреляли из минометов11:23
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Шлях в безодню: як МВФ перетворює Україну в банкрута20:19
- Казак-сепаратист минировал окрестности Мариуполя19:57
- Синоптик о погоде на эту неделю: ожидаются дожди и понижение температуры19:40
- Аваков озвучил дальнейшие планы по Саакашвили19:21
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА19:11
- Всеукраинское турне Саакашвили начинается18:58
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство18:45
- На Закарпатье опять заговорили о «ЗНР»18:30
- ЖЕНИТЬСЯ, РЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕТЕЙ И ПОЛУЧАТЬ НА НИХ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ СКОРО МОЖНО БУДЕТ ON-LINE18:15
- Как отразился прорыв на рейтинге Саакашвили17:52
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Эти комнатные растения вредны для человека15:35
- Ученые изобрели конфеты молодости и счастья12:28
- Эксперты рассказали о пользе и вреде кефира перед сном09:18
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Як позбутись підшкірних вугрів?07:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”