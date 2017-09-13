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Саакашвили уже в Черновцах и объявил о начале восстаний по всей Украине
13.09.2017 21:29
"Пропавший" экс-губернатор объявил о своем местонахождении на своей странице в соцсети. Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, который ранее выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове, объявил о митинге на центральной площади Черновцов. Об этом сообщается на официальной странице политика в соцсети Facebook, передает from-ua.com.
Так, Саакашвили приглашает всех буковинцев на встречу, которая состоится уже в среду, 13 сентября.
"Изменения в Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили 13 сентября в 18:00. Центральная площадь города", – сказано в публикации с приглашением на митинг.
Теги: Украина, Донбасс, Черновцы, митинг, Буковина, восстание, Саакашвили
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