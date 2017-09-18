Будет ли доллар по 29 гривен: озвучен прогноз экспертов

18.09.2017 19:20

После летнего укрепления гривня уходит в "осеннюю" депрессию. Курс доллара в Украине растет, однако в правительстве и Национальном банке причин для паники не видят.

Об этом сообщает ТСН.Тиждень.

В частности, в Минфине возможное падение гривни назвали "пессимистичным сценарием".

"В Министерстве финансов всегда работают пессимисты. Это нормально. Мы закладываем консервативный сценарий для того, чтобы потом в случае возможных шоков, мы могли оперативно отреагировать. Это касается внешних долгов", - отметил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

Как говорится в сюжете, не стоит также забывать о запланированном увеличении пенсий, зарплат для учителей и субсидиях. Все это влияет на курс. Впрочем, в Нацбанке не видят повода для беспокойства.

"Это просто прогнозы, за которые, по сути, никто не отвечает. Финансовая стабильность зависит не только от курса валюты. Прежде всего - от низкой и стабильной инфляции", - говорит заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Финансист Олег Устенко уверен, что нынешняя ситуация не заставит украинцев броситься скупать доллар. Скорее наоборот – в обменники понесут то, что откладывали на черный день.

"Сказать населению броситься покупать валюту – это все равно, что порекомендовать бедному бежать на фондовый рынок", - сказал Устенко.

Источник: https://from-ua.com