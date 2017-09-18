Саакашвили собирает по всей Украине важную информацию

18.09.2017 08:30

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили собирает сторонников в Киеве, чтобы озвучить требования к властям

Такое заявление он сделал во время митинга в Виннице.

Напомним, на том же митинге он прокомментировал страшный пожар в муниципальном лагере «Виктория» в Одессе.

«Будем ездить по всей Украине, и собирать требования. Потом эти требования передадут Верховной Раде», – отметил лидер движения «Рух нових сил».

Политик добавил, что планирует добиться выполнения своих требований «законным путем». «Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», – подчеркнул он.

Ранее Politeka сообщала, чьим трофеем стал его скандальный паспорт. Политик уверен, что он в АП — в качестве своего рода «боевого трофея».

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Гордон