В Украине всерьез взялись за борьбу с пьяными водителями

18.09.2017 17:49

В ВР зарегистрирован законопроект, согласно которому все водители, садящиеся за руль в нетрезвом виде, будут наказаны по всей строгости закона. Штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения могут возрасти до сорока тысяч гривен.



Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, также законопроект предусматривает создание на дорогах пунктов трезвости, где инспекторы будут проверять автовладельцы на алкоголь в крови. В зоне проведения обязательной проверки предлагают устанавливать соответствующий знак. Отказ от прохождения проверки будет приравниваться к тяжелой степени опьянения. Остановка или разворот транспортного средства перед пунктом должны повлечь за собой обязательный осмотр водителя.



При этом депутаты планируют увеличить штрафы: до 0,5 промилле – 10,2 тысяч гривен, от 0,5 до 1 промилле – штраф 10,2 тысяч гривен и лишение прав на один год, от 1 до 2 промилле – штраф 20,4 тысячи гривен и лишение прав на два года, более 2 промилле – штраф 40,8 тысяч гривен и лишение прав на три года. Нужно отметить, что Украина остается одним из лидеров среди европейских стран по количеству ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.