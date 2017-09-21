Бывший российский заключенный рассказал о реальных фактах шпионажа «Вконтакте»

21.09.2017 11:30

В интервью журналистам издания «Обозреватель» Андрей Бубеев, российский гражданин, который в своей стране два года провел в тюрьме за репост статьи о событиях на Майдане в «Вконтакте», заявил, что решение властей Украины о запрете этой социальной сети было правильным, так как нынче она стала большой базой ФСБ, передает replyua.net.



«В ходе судебного заседания мне предъявили обвинение в том, что я через свою страничку «Вкотакте» призывал к сепаратистским действиям. Однако это чистой воды бред, так как я защитил свою страничку настройками приватности. В принципе, это был мой личный дневник. Но администрация «Вконтакте» дала ФСБ доступ ко всем моим записям. Сейчас эта социальная сеть находится под полным контролем российских силовиков», - сказал Бубеев, и добавил, что Павел Дуров, основатель «Вконтакте», был при делах, он, так или иначе, противостоял опору власти.



«Сейчас же это только большая база для сотрудников ФСБ, оружие для шантажа и источник пропаганды. Там только можно троллить «ватников». Но о конструктивном общении там речи вообще быть не может. Поэтому запрет «Вконтакте» было совершенно правильным решением», - сделал вывод Бубеев.