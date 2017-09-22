Оральная вакцинация лис: в сети раскрыли необычный способ "распила" бюджета в Украине

22.09.2017 20:11

На сессию областного совета Запорожской области предлагают вынести проект решения о "Программе оздоровления территории Запорожской области от бешенства на 2017-2021 год", который предусматривает выделение 154,3 млн гривен на оральную вакцинацию лис. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Борислав Береза, передает apostrophe.ua.

По его словам, речь идет о "распиле бюджетных денег".

"Уже в этом году хотят орально отвакцинировать лис на 31 млн гривен. Кстати, по приблизительным подсчетам, согласно этой программе на вакцинацию одной лисы планируется потратить около 12 тыс. гривен", - пояснил Береза.

Он добавил, что в процессе оральной вакцинации лис планируют задействовать авиацию и спутниковую аппаратуру.

Вместе с тем, в департаменте финансов Запорожского облсовета утверждают, что на этот год в бюджете таких денег никак не предусмотрено, уточнил Береза.

"А значит говорить о выделении каких-либо бюджетных средств на ближайшей сессии не стоит", - подытожил он.