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Президент Румынии отменил визит в Украину и встречу с Парубием из-за закона "Об образовании"
Президент Румынии Клаусс Йоханнис отменил визит в Украину и встречу с спикером Верховной Рады Андреем Парубием в связи с принятым парламентом законом "Об образовании". Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке после сессии Генассамблеи ООН, передает Agerpres.
"Поэтому, узнав об этом законе (законе "Об образовании", - ред.), я отменил свой визит в Украину. Также отменил прием председателя парламента, назначенный на конец сентября, таким образом передав дипломатический сигнал. Отмена президентского визита - очень сильный сигнал", - заявил он.
По его словам, принятый парламентом закон якобы нарушает права национальных меньшинств.
"Дело в том, что этот закон, если он будет принят, резко ограничит доступ нацменьшинств к образованию на их родном языке, и нам за это очень обидно. В Украине проживает много румын", - констатировал Йоханнис.
Как ранее сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин в рамках рабочего визита в Нью-Йорк обсудил закон об образовании со своим румынским коллегой. Климкин отметил, что документ не ограничивает изучения предметов на румынском языке.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Позже в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Также президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал принятый Верховной Радой закон об образовании и призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что закон об образовании не ущемляет права проживающих в Украине представителей национальных меньшинств.
Во вторник, 19 сентября, председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал закон об образовании на подпись главе государства.
Источник 112.
Теги: Украина, Донбасс, президент, визит, Румыния, отмена
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