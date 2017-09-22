Президент Румынии отменил визит в Украину и встречу с Парубием из-за закона "Об образовании"

22.09.2017 09:52

Президент Румынии Клаусс Йоханнис отменил визит в Украину и встречу с спикером Верховной Рады Андреем Парубием в связи с принятым парламентом законом "Об образовании". Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке после сессии Генассамблеи ООН, передает Agerpres.

"Поэтому, узнав об этом законе (законе "Об образовании", - ред.), я отменил свой визит в Украину. Также отменил прием председателя парламента, назначенный на конец сентября, таким образом передав дипломатический сигнал. Отмена президентского визита - очень сильный сигнал", - заявил он.

По его словам, принятый парламентом закон якобы нарушает права национальных меньшинств.

"Дело в том, что этот закон, если он будет принят, резко ограничит доступ нацменьшинств к образованию на их родном языке, и нам за это очень обидно. В Украине проживает много румын", - констатировал Йоханнис.

Как ранее сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин в рамках рабочего визита в Нью-Йорк обсудил закон об образовании со своим румынским коллегой. Климкин отметил, что документ не ограничивает изучения предметов на румынском языке.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Позже в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Также президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал принятый Верховной Радой закон об образовании и призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что закон об образовании не ущемляет права проживающих в Украине представителей национальных меньшинств.

Во вторник, 19 сентября, председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал закон об образовании на подпись главе государства.

Источник 112.