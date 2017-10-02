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Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
Замораживание военного конфликта на Донбассе является недопустимым сценарием. Как сообщает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам «Апострофа» озвучил Дмитрий Ярош, который является командующим Украинской Добровольческой Армии и народным депутатом Украины.
«Конфликты нельзя замораживать. Все, что происходило по сценарию Российской Федерации – Карабах, Осетия, Приднестровье и Абхазия – всегда завершалось только в пользу Москвы. Страны, которые были втянуты в эти конфликты, оказывались дестабилизированными. Если же речь идет о конфликте между Арменией и Азербайджаном, то там постоянно нарушается перемирие, на постоянной основе стреляют, постоянно есть «двухсотые» и «трехсотые». И это все там тянется не один десяток лет», - говорит Ярош. Кроме того, он вспомнил о ситуации, которая сложилась в Молдове. «Если взять Приднестровье, то в России никто даже говорить не хочет на тему вывода своего так называемого «миротворческого контингента», который в действительности является оккупационным контингентом. Его противопоставляют Молдове», - сказал Дмитрий Ярош.
Он считает, что остановить АТО на Донбассе можно только тогда, когда на оккупированные территории придут миротворцы, которые не будут представлять Россию.
Теги: Донбасс, освобождение, Освобождение Донбасса, Ярош
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