Керри: Коррупционеров следует лишить неприкосновенности. Иначе люди перестанут верить в Украину

08.10.2017 13:54

Украине очень важно избавиться от коррупции, которая стала традиционным методом "решения вопросов", сказал бывший госсекретарь США Джон Керри в интервью "Новому времени".

"Коррупционеров следует лишить неприкосновенности. Иначе люди перестанут верить в Украину, будет очень сложно обеспечить условия для экономического роста. А для украинской экономики сейчас самое время расти – стране нужно набраться сил для противостояния всему тому, что Россия и ее президент Владимир Путин собираются сделать в будущем", – отметил он.

Керри добавил, что здесь пересекаются экономические мотивы с интересами национальной безопасности.

Он подчеркнул, что Украине необходима независимая судебная власть, которая могла бы привлечь к ответственности за нарушение законодательства любого, а также независимые прокуроры, способные расследовать преступления.

В апреле 2017 года Украина оказалась на первом месте по уровню восприятия коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки в исследовании, проведенном по заказу аудиторской фирмы Ernst & Young. Следом за Украиной в рейтинге идут Кипр, а также Греция и Словакия. Россия находится на 16-м месте.