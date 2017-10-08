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Керри: Коррупционеров следует лишить неприкосновенности. Иначе люди перестанут верить в Украину
Украине очень важно избавиться от коррупции, которая стала традиционным методом "решения вопросов", сказал бывший госсекретарь США Джон Керри в интервью "Новому времени".
"Коррупционеров следует лишить неприкосновенности. Иначе люди перестанут верить в Украину, будет очень сложно обеспечить условия для экономического роста. А для украинской экономики сейчас самое время расти – стране нужно набраться сил для противостояния всему тому, что Россия и ее президент Владимир Путин собираются сделать в будущем", – отметил он.
Керри добавил, что здесь пересекаются экономические мотивы с интересами национальной безопасности.
Он подчеркнул, что Украине необходима независимая судебная власть, которая могла бы привлечь к ответственности за нарушение законодательства любого, а также независимые прокуроры, способные расследовать преступления.
В апреле 2017 года Украина оказалась на первом месте по уровню восприятия коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки в исследовании, проведенном по заказу аудиторской фирмы Ernst & Young. Следом за Украиной в рейтинге идут Кипр, а также Греция и Словакия. Россия находится на 16-м месте.
Теги: Украина, Донбасс, коррупция, неприкосновенность
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