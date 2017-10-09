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Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна

09.10.2017 20:38
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Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна

За словами низки активістів із Одеси, міський театр музичної комедії повинен повідомити про скасування концерту відомого українського співака Сергія Бабкіна через його відмову визнати Російську Федерацію країною-агресором. Як передає replyua.net, про це на своїй персональній сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив активіст Сергій Нестеренко. 

«А зараз цілком серйозно. Після вчорашніх витівок «голуба миру» Бабкіна в Одесі Музкомедія має обов’язково скасувати його концерт 17 жовтня, аби забезпечити спокій у місті, а також з міркувань елементарної поваги до країни. Якщо до того часу Бабкін на відео і на публіці не заявить, що Росія – це агресор та визнає анексію Криму, як його просили до цього, то спроба провести концерт викличе тільки протести. Ні - концертам на крові!»- написав він.

Зазначимо, що після того, як активісти зірвали виступ Сергія Бабкіна у Львові, сам артист звернувся до своїх шанувальників через соціальну мережу. Артист, зокрема, підкреслив, що вважає себе патріотом України, проте має свою думку щодо війни на Донбасі, оскільки у нього є багато знайомих військових експертів, які повідомили, що не все так однозначно. 



Теги: Донбасс, Одесса, концерт
 
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