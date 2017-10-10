В киевском метро братья-дебоширы пытались избить полицейского кулаками и ногами

10.10.2017 15:35

Одному из хулиганов грозит до пяти лет лишения свободы. В Киеве будут судить мужчину, который с кулаками набросился на полицейских столичного метрополитена, сообщает segodnya.ua.

Происшествие произошло в июле на станции метро "Выдубичи". К стражу порядка обратилась женщина с сообщением о том, что двое неизвестных мужчин в вагоне поезда хулиганят и нецензурно ругаются. Работник полиции сразу отреагировал на информацию. При выходе со станции он остановил агрессивных мужчин и пригласил их пройти в комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Мужчины категорически отказались выполнять законные требования правоохранителя и продолжали оказывать сопротивление. При этом один из дебоширов кулаком, а затем ногой, несколько раз ударил сотрудника полиции. Для прекращения противоправных действий полицейский применил спецсредство – наручники.

Следствие установило, что правонарушители – братья, уроженцы Сумской области. По результатам теста, на момент преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения. На 30-летнего фигуранта составлен административный протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях. А 26-летнего брата, который ударил работника полиции, задержали.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене расследовалось уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительное заключение передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, случаи нападения на полицейских в столичном метро случались и раньше. Например, в августе 2016 года в вагоне столичной подземки мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать к женщине и ругаться.

"Неравнодушные пассажиры попросили правонарушителя успокоиться, однако он ответил двум мужчинам ударами в лицо. На платформе работник полиции метрополитена, который нес службу на станции метро "Кловская", остановил дебошира. Однако на устное замечание правоохранителя хулиган среагировал агрессивно: ударил полицейского и начал ему угрожать", – рассказали в полиции.

В июне 2016 года во время несения службы в вестибюле метрополитена полицейский остановил пьяного мужчину, который пытался пройти через турникет. По просьбе правоохранителя пройти в комнату полиции для составления административного протокола, правонарушитель начал ругаться, дергать работника полиции за форменную одежду и ударил его головой в лицо.

Также в июне 2016 года в вагоне, который двигался к станции метро "Красный Хутор" сотрудники управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве задержали мужчину, который набросился на пассажира. По словам злоумышленника, он задремал в вагоне метро со своим товарищем и проснулся от того, что пьяный незнакомец высказывался нецензурной бранью в его адрес и плюнул ему в лицо. Началась драка.