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В киевском метро братья-дебоширы пытались избить полицейского кулаками и ногами
Одному из хулиганов грозит до пяти лет лишения свободы. В Киеве будут судить мужчину, который с кулаками набросился на полицейских столичного метрополитена, сообщает segodnya.ua.
Происшествие произошло в июле на станции метро "Выдубичи". К стражу порядка обратилась женщина с сообщением о том, что двое неизвестных мужчин в вагоне поезда хулиганят и нецензурно ругаются. Работник полиции сразу отреагировал на информацию. При выходе со станции он остановил агрессивных мужчин и пригласил их пройти в комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении.
Мужчины категорически отказались выполнять законные требования правоохранителя и продолжали оказывать сопротивление. При этом один из дебоширов кулаком, а затем ногой, несколько раз ударил сотрудника полиции. Для прекращения противоправных действий полицейский применил спецсредство – наручники.
Следствие установило, что правонарушители – братья, уроженцы Сумской области. По результатам теста, на момент преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения. На 30-летнего фигуранта составлен административный протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях. А 26-летнего брата, который ударил работника полиции, задержали.
Следственным отделом управления полиции в метрополитене расследовалось уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительное заключение передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, случаи нападения на полицейских в столичном метро случались и раньше. Например, в августе 2016 года в вагоне столичной подземки мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать к женщине и ругаться.
"Неравнодушные пассажиры попросили правонарушителя успокоиться, однако он ответил двум мужчинам ударами в лицо. На платформе работник полиции метрополитена, который нес службу на станции метро "Кловская", остановил дебошира. Однако на устное замечание правоохранителя хулиган среагировал агрессивно: ударил полицейского и начал ему угрожать", – рассказали в полиции.
В июне 2016 года во время несения службы в вестибюле метрополитена полицейский остановил пьяного мужчину, который пытался пройти через турникет. По просьбе правоохранителя пройти в комнату полиции для составления административного протокола, правонарушитель начал ругаться, дергать работника полиции за форменную одежду и ударил его головой в лицо.
Также в июне 2016 года в вагоне, который двигался к станции метро "Красный Хутор" сотрудники управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве задержали мужчину, который набросился на пассажира. По словам злоумышленника, он задремал в вагоне метро со своим товарищем и проснулся от того, что пьяный незнакомец высказывался нецензурной бранью в его адрес и плюнул ему в лицо. Началась драка.
Теги: Донбасс, Киев, избиение, метро, уголовное дело, хулиганство, полицейский
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