В Херсоне полицейские с сотрудниками СБУ задержали мужчину с гранатой, обрезом и наркотиками

11.10.2017 16:31

Херсонским правоохранителям поступила информация о том, что в рейсовом автобусе Новая Каховка-Херсон пассажир везёт оружие и боеприпасы, передает bukva.ks.ua.

Автобус стоял на перроне автовокзала. Подозреваемый забрал из автобуса хозяйственную сумку, при этом он сильно нервничал.

Полицейские решили проверить сумку мужчины. Там, помимо продуктов, лежали и замотанные в пленку корпус гранаты Ф-1, запал к гранате, обрез охотничьего ружья с двумя патронами в стволе и два пакета с веществом, похожим на коноплю, весом около 300 грамм.

Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, мужчину, перевозившего всё то "добро", задержали.

Мужчине 34 года, он безработный. Полицейским рассказал, то сумка не его, его просто попросили забрать сумку и передать другому человеку.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.