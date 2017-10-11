- В Херсоне полицейские с сотрудниками СБУ задержали мужчину с гранатой, обрезом и наркотиками16:31
- "Донецк разрушен, Россия буквально отняла его", - футболист "Шахтера" неожиданно сделал заявление по войне на Донбассе16:12
- Появился неутешительный прогноз получения Украиной нового транша МВФ15:51
- "Он агитировал меня, чтобы я пошел с Юлькой в коалицию и чтобы мы "грохнули" Петра", - "радикал" Ляшко рассказал о телефонном разговоре с Коломойским15:29
- Требование Венгрии по пересмотру ассоциации Украина-ЕС: западный журналист сделал важное заявление13:31
- Иностранных инвесторов защитят от «агрессивных» тарифов ЖКХ12:08
- Ходаковский намерен «пробиваться» к западным границам Украины11:11
- Рост цен на продукты в Украине: даже аналитики в шоке09:51
- Киев официально ответил беспринципному Земану на его предложение о продаже Крыма: в МИД Украины жестко поставили на место лидера Чехии09:29
- Укрпочта снизила тарифы на доставку посылок в Европу09:20
В Херсоне полицейские с сотрудниками СБУ задержали мужчину с гранатой, обрезом и наркотиками
Херсонским правоохранителям поступила информация о том, что в рейсовом автобусе Новая Каховка-Херсон пассажир везёт оружие и боеприпасы, передает bukva.ks.ua.
Автобус стоял на перроне автовокзала. Подозреваемый забрал из автобуса хозяйственную сумку, при этом он сильно нервничал.
Полицейские решили проверить сумку мужчины. Там, помимо продуктов, лежали и замотанные в пленку корпус гранаты Ф-1, запал к гранате, обрез охотничьего ружья с двумя патронами в стволе и два пакета с веществом, похожим на коноплю, весом около 300 грамм.
Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, мужчину, перевозившего всё то "добро", задержали.
Мужчине 34 года, он безработный. Полицейским рассказал, то сумка не его, его просто попросили забрать сумку и передать другому человеку.
Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Теги: Донбасс, Херсон, наркотики, оружие, полиция, СБУ, Херсонская область
- Полиция Донетчины разоружила людей в Мариуполе, Авдеевке и Мирнограде
- Сутки полиции Донетчины: охота на наркоманов и незаконно вооруженных
- СБУ обеззброїла маріупольських поліцейських
- В Мариуполе - мощнейшая "отработка"
- В зоне АТО нашли схрон с гранатами, гранатометом и пулеметной лентой
- У Волноваській оперзоні затримано 11 бойовиків
- Мониторинговая миссия ОБСЕ передала деньги за воду из "ЛНР" в Украину15:11
- Боевики фурами вывозят украинское зерно с Донбасса в Россию14:51
- Россияне перебросили на Донбасс новое подразделение: стало известно, что является основной целью оккупантов. ВИДЕО14:29
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах14:12
- Для жителей Калининского района Донецка будет организован подвоз воды13:48
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"12:42
- Финансовый «эксперт» опустошал банковские счета мариупольцев12:24
- Главарь "ДНР" осознает, что российские политики его ненавидят. Вся надежда на Путина и "российский народ"11:44
- Захарченко назвал условие возвращения «ДНР» в Украину —надо убить всех пророссийских жителей11:28
- Ходаковский намерен «пробиваться» к западным границам Украины11:11
- В Херсоне полицейские с сотрудниками СБУ задержали мужчину с гранатой, обрезом и наркотиками16:31
- "Донецк разрушен, Россия буквально отняла его", - футболист "Шахтера" неожиданно сделал заявление по войне на Донбассе16:12
- Появился неутешительный прогноз получения Украиной нового транша МВФ15:51
- "Он агитировал меня, чтобы я пошел с Юлькой в коалицию и чтобы мы "грохнули" Петра", - "радикал" Ляшко рассказал о телефонном разговоре с Коломойским15:29
- Мониторинговая миссия ОБСЕ передала деньги за воду из "ЛНР" в Украину15:11
- Боевики фурами вывозят украинское зерно с Донбасса в Россию14:51
- Мессенджер Telegram "заговорил" по-украински14:40
- Россияне перебросили на Донбасс новое подразделение: стало известно, что является основной целью оккупантов. ВИДЕО14:29
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах14:12
- Для жителей Калининского района Донецка будет организован подвоз воды13:48
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!