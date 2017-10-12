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«Народный фронт» требует от Венгрии «умерить антиукраинские страсти»

12.10.2017 15:02
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«Народный фронт» требует от Венгрии «умерить антиукраинские страсти»

В заявлении партии «Народный фронт», опубликованном сегодня, говорится о недружественном и дерзким актенн против Украины со стороны венгерских властей, которые не противятся тому, что в центре Будапешта будет проведена акция «самоопределения для Закарпатья», сообщает replyua.net

«Народный фронт категорически осуждает разжигание в Венгрии антиукраинской истерии, поводом для которой избран новый Закон Украины "Об образовании". Тот факт, что ответом на аргументы Украины стали безосновательные обвинения и угрозы, свидетельствует о политически мотивированном характере такой реакции», - сказано в заявлении партии. В НФ подчеркнули, что особое беспокойство вызывает шовинистская риторика со стороны венгерских властей, которая постоянно звучит в адрес не только Украины, но и других соседних стран.

«Она нацелена против целостности всей Европы и требует осуждения со стороны европейских партнеров, которые осознают угрозу, поощрение сепаратизма и исторического реваншизма», - подчеркнули депутаты и добавили, что некоторые венгерские политсилы должны умерить свои антиукраинские страсти. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Венгрия
 
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