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Прогноз на 13 октября: снова похолодание и дожди

12.10.2017 19:15
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Прогноз на 13 октября: снова похолодание и дожди

Завтра погода в Украине снова изменится: в большинстве регионов похолодает, однако в южных областях, напротив, ожидается потепление. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в пятницу, 13 октября, сильные дожди пройдут в восточных регионах, на юге столбик термометра будет подниматься до отметки в 21 градус.

Впрочем, несмотря на обильные осадки, в восточных областях тоже будет тепло – до 18 градусов. Синоптики сообщили о том, что в западных областях дожди временно прекратятся, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 15 градусов. В северных областях будет облачно с прояснениями. Температура до +13 градусов. В центре практически без осадков, температура днем до +17 градусов. 

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что завтра в Украине ожидается порывистый ветер, а в выходные дни он усилится. Кроме того, Диденко предупредила и о сильных дождях в некоторых регионах. По прогнозу синоптика, выходные будут влажными и прохладными, однако в понедельник в Украину должно прийти незначительное потепление. 



Теги: Донбасс, погода, прогноз, похолодание, дождь
 
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