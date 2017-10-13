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З України видворили відомого німецького співака за гастролі в окупованому Криму
Ще одного закордонного культурного діяча не пропустили на територію України через його мандри окупованим Кримом, - про це інформує портал replyua.net з посиланням на публікацію видання «КНК-медіа».
Зокрема, учасник німецького музичного проекту M.A.N.D. Y. Патрік Бодмер так і не зміг потрапити на територію України – його було видворено з нашої держави та заборонено в’їзд строком на три роки – на це сам музикант поскаржився своїм фанатам через соціальну мережу. Зокрема, Бодмер мав виступити у клубі Forsage, для чого і прибув літаком у Бориспіль. Але в аеропорту його зустріли співробітники СБУ, які не стали впускати його в країну.
За словами самого Бодмера, він літав з Москви у Крим під час свого візиту до Росії. Співак зауважує, що щодо нього, ймовірно, було проведене ґрунтовне розслідування: наприклад, у його паспорті немає жодних відміток про відвідання Криму, але СБУ мали світлини з виступу Бодмера в окупованій Ялті. Співак зауважив, що нікому із своїх колег не рекомендує повторювати його досвід, адже він на власній шкурі зрозумів, що українські прикордонні служби добре організовані та мають детальну базу даних. Бодмер виправдовується, що він не знав про незаконність виступів у Ялті та переконує, що він дуже жалкує з приводу заборони на в’їзд.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, Крым, певец, запрет, гастроли
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