Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Индия через 6 месяцев полетит на Луну

23.10.2017 17:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Индия через 6 месяцев полетит на Луну

Запуск космического аппарата намечен на март будущего года.

Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена осуществить запуск космического аппарата "Чандраян-2" к Луне в марте будущего года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Директор VSSC К. Сиван отметил, что "ISRO будет поглощена запусками серии спутников с декабря и далее".

Известно, что Индия не осуществляла пусков с 31 августа, со времен неудачи с ISRO во время запуска спутника IRNSS-1H, который должен был заменить спутник IRNSS - 1A в индийской навигационной системе NAVIC.

Ожидается, что в середине декабря Индия запустит навигационный спутник Cartosat-2 одновременно с 30 наноспутниками, после чего осуществит вторую попытку по замене IRNSS - 1A.

"Оба эти запуска будут осуществлены с первой площадки на (космодроме) Шрихарикоте, так как вторая площадка будет занята для запусков трех ракет GSLV, в том числе в рамках миссии Чандраян-2 в марте", - добавил Сиван.



Теги: Донбасс, космос, Индия, Луна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх