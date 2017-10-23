Трудовий кодекс: відпустка, звільнення, декрет по-новому

23.10.2017 19:12

У найближчі сесійні тижні Верховна Рада України має розглянути оновлений Трудовий кодекс.

Відпустка, звільнення, декрет – в новому КЗпП змінені ключові статті щодо захисту прав працівників, передає Політека.

Трудового кодексу в першому читанні одним з каменів спотикання була поправка про дотримання прав сексуальних меншин. З боями її прийняли.

Перед затвердженням остаточній редакції нового КЗпП депутатам належить розглянути нові поправки. В Трудовий кодекс вже включені норми, які встановлюють новий термін відпустки, причини звільнення, пільги для молодих батьків.

Тривалість відпустки

Оплачувану відпустку збільшено на 4 дні – до 28 днів. Основна частина відпочинку повинна тривати не менше двох тижнів. Додаткові два тижні відпустки мають право отримати батьки новонароджених. Така ж норма введена для усиновлювачів.

Відпустка за свій рахунок за сімейними обставинами допускається максимум на 30 днів протягом року. При звільненні невикористаний період відпустки оплачується, або працівники пропонується піти в оплачувану відпустку, а днем звільнення буде вважатися останній день відпочинку.

Випробувальний термін

Його тривалість не може перевищувати трьох місяців, протягом яких працівник може бути звільнений з попередженням за три дні.

Без випробувального терміну на роботу приймаються випускники вузів, вагітні, матері дітей до 3 років, неповнолітні, демобілізовані військовослужбовці, переможці оголошеного конкурсу працевлаштування.

Дискримінаційні норми

Кодекс забороняє звільнення або інші санкції до працівників, виходячи з їх расових, національних, релігійних, статевих і сексуальних особливостей.

Стан здоров’я, вік і рівень освіти виведені зі списку мотивів, які можуть вважатися дискримінаційними при звільнення, скорочення і т.п.

Дистанційна робота

Вперше КЗпП визнає існування співробітників, що працюють на дому. Їм належить зарплата нарівні з усіма. Додатково передбачена оплата за знос використовуваного обладнання та часткова компенсація комунальних послуг. Такий вид роботи можливий лише за цивільно-правовим договором. Працівникові доведеться йти у відпустку і на лікарняний за свій рахунок.

Вихідні дні

Пропонується скоротити додаткові вихідні дні, коли ми понеділок стає неробочим, якщо свято випадає на уїк-енд. Норма стосується всіх святкових днів, крім Великодня та Трійці. Відомо, що пожертвували вихідним днем 2 травня.

Тривалість робочого дня

Трудовий кодекс зберігає норму про 40-годинний робочий тиждень. Правда, за рішенням колективу, тривалість робочого дня може бути збільшена до 12 годин.

На етапі розгляду була передбачена поправка про захист прав працівників передпенсійного віку. Пропонувалося ускладнити процедуру звільнення співробітника, якому залишилося менше трьох років до виходу на пенсію.

Источник: https://from-ua.com