ПАССАЖИРОВ УКРАИНСКИХ ПОЕЗДОВ ОЖИДАЕТ ЧАЙ С КОМФОРТОМ

26.10.2017 09:13

ЧАО «Укрзализныця» обновит в поездах постельное белье и создаст комфорт в туалетах.



Собираются обновить около 70% постельного белья до конца нынешнего года. Это почти 580 тысяч комплектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности головы правления ЧАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов сегодня 25 октября во время заседания Кабинета Министров Украины.



Как стало известно журналистам ZI, кроме обновления постельного белья в поездах, планируется вначале 2018 года навести порядок в туалетах. А также усовершенствовать и приблизить к европейским стандартам системы кондиционирования.



Напомним, что ежедневно в пользование пассажиров поездов выдается около 80 тысяч комплектов постельного белья.

Также «Укрзализныця» обновит 500 спальных пассажирских вагонов до конца следующего года.



Это почти 1/6 парка, который сейчас эксплуатируется.







Автор статьи: Наталья Марченко, журналист