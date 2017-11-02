Украина получит безвиз еще с одним государством

02.11.2017 13:33

Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины, анонсировал упрощение безвизового режима с еще одним государством – Объединенными Арабскими Эмиратами, информирует replyua.net, ссылаясь на сообщение Климкина в соцсети Твиттер.

«Договорились упрощать визовый режим с Саудовской Аравией. Завтра – безвиз с Эмиратами. Залив открывается для Украины», - написал глава МИД. Это уже вторая хорошая новость о безвизе всего за один день.

Накануне, 1 ноября, стало известно о том, что визовый режим будет значительно упрощен между Украиной и Саудовской Аравией. Нужно отметить и то, что Саудовская Аравия является самой дорогой страной для украинских туристов с точки зрения стоимости оформления визы.

«Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы в Украину - самыми дорогими для саудитов», - рассказал накануне Петр Порошенко после визита в Саудовскую Аравию. По его словам, стоимость визы будет существенно снижена.