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В автозаке и наручниках: 20-летняя Зайцева снова оказалась на месте чудовищного ДТП
02.11.2017 11:15
В Харькове для проведения следственного эксперимента на место жуткого ДТП, которое произошло в городе вечером 18 октября, привезли подозреваемую 20-летнюю Елену Зайцеву, пишет УНИАН
Сообщается, что девушку привезли в автозаке и наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили.
Следователи с помощью Зайцевой пытались воспроизвести схему движения авто, за рулем которого она была. Водитель "Таурега" в следственном эксперименте участия не принимал. «На время выяснения обстоятельств движение в том месте перекрыли и возобновили лишь после возвращения Зайцевой в следственный изолятор», - пишет издание.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьков, ДТП
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