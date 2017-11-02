В автозаке и наручниках: 20-летняя Зайцева снова оказалась на месте чудовищного ДТП

02.11.2017 11:15

В Харькове для проведения следственного эксперимента на место жуткого ДТП, которое произошло в городе вечером 18 октября, привезли подозреваемую 20-летнюю Елену Зайцеву, пишет УНИАН

Сообщается, что девушку привезли в автозаке и наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили.

Следователи с помощью Зайцевой пытались воспроизвести схему движения авто, за рулем которого она была. Водитель "Таурега" в следственном эксперименте участия не принимал. «На время выяснения обстоятельств движение в том месте перекрыли и возобновили лишь после возвращения Зайцевой в следственный изолятор», - пишет издание.

Источник: https://from-ua.com