Які продукти суттєво подорожчають перед святами

06.11.2017 18:10

Перед новорічними святами деякі продукти можуть подорожчати майже вдвічі

Осінь в самому розпалі і підвищення цін на популярні продукти, на жаль, теж. За даними Держстату, в середньому за останні місяці ціни підскочили на 20-25%, а на деякі окремі – взагалі на 50%.



До нового року українцям доведеться неабияк затягнути паски, адже цінники неприємно здивують перед святами.



Якщо розглянути окремо по продуктах, то подорожчання торкнулося переважно м’яса, молочних продуктів і яєць, які підскочили в ціні вдвічі.

А ось ціни на деякі види круп і цукор навпаки “схудли”. Крім того приємно здивувала вартість “борщового набору”, він став дешевше майже вдвічі через падіння цін на сезонні овочі.

За кількістю позицій найдорожчих продуктів лідирує Донецька область, де найвищі ціни на картоплю, овочі, борошно, гречану крупу. Дорожчими м’ясо та ковбаса – в Чернівецькій області, займає одне з останніх місць за рівнем зарплат.

Найбільший набір дешевих продуктів – на Хмельниччині, це яйця, картопля, цукор, хоча ціни на ці продукти там низька на 30-50 коп. / Кг в порівнянні з іншими областями. Київ може похвалитися найбільшою дешевою гречкою – всього по 18,17 грн / кг (-5,97 грн / кг або на 33%). До речі, рік тому в столиці кіло гречки коштувало 38 (!) Грн / кг, це був рекорд.

За словами експертів, в подальшому буде відбуватися хоч і не значне, але подорожчання продуктів. Це викликано сезонними факторами, коли, наприклад зменшуються надої молока, а м’ясна продукція дорожчає через подорожчання кормів для тварин.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українське зерно, соняшник, овочі і фрукти, вирощувані на експорт, стали драйверами подорожчання .







