Луганск останется без воды!

06.11.2017 16:51

Луганское энергетическое объединение обесточит Петровскую насосную станцию ​​Попаснянского водоканала, который подает воду жителям неконтролируемой территории Луганской области, в том числе и Луганска, передает "Вести".

Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 миллионов гривен (156 млн 965 тыс. грн) и постоянно растет.

"Долг сформировался как раз за счет долгов так называемой "ЛНР", поскольку 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию", - сообщает "Луганское энергетическое объединение" на своей странице в фейсбуке.

Впервые механизм оплаты долга за водоснабжение населению Украины, проживающего в отдельных районах Луганской области, задействовали в январе 2017 года.

Источник: https://from-ua.com