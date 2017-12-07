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Британские наркоторговцы скупают украинскую коноплю
В Киеве разоблачили преступную группировку с международными связями. Столичная прокуратура совместно с Национальной полицией и СБУ завершила спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которая торговала наркотиками. В Украину дельцы завозили кокаин, а от нас экспортировали в Европу коноплю. Как рассказали "КП" в Украине" в пресс-службе столичной прокуратуры, операция проводилась совместно с полицией Нидерландов, передает kp.ua.
Двух подозреваемых – граждан Украины задержали в Амстердаме с партией кокаина – ни много ни мало 7 килограмм.
- Кокаин доставлялся в Украину из Латинской Америки. Амстердам являлся перевалочным пунктом, - рассказывают в прокуратуре. – Сейчас документированием задержанных занимаются голландские правоохранители.
Еще двоих членов группировки задержали в пункте пропуска "Порубне" в Черниговской области. Парочка курьерской почтой отправляли в Англию посылку – бойлер для нагревания воды.
Оперативная информация подтвердилась – электрический прибор был плотно забит пакетиками с коноплей, которую вырастили в Полтавской области. Там по месту проживания задержанных нашли еще 5 килограмм канабиса, который готовили на экспорт. В Европе оценили качества нашего продукта.
Теги: Украина, Донбасс, Великобритания, Нидерланды, наркотики, полиция, конопля, СБУ
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- Британские наркоторговцы скупают украинскую коноплю19:20
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