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Приметы и суеверия на Новый год 2018
Как правильно провести старый 2017 -й год и встретить 2018-й, чтобы он стал светлым и безоблачным. Не за горами 2018-й год Желтой Земляной Собаки. В праздничную ночь нужно обратиться внимание на некоторые вещи, по которым можно узнать будущее. А суеверия подскажут, как не сделать свою судьбу в новом году сложнее.
1) Еду с новогоднего стола нельзя выбрасывать - таким образом вы выбросите из дома счастье. Лучше все доесть уже после праздников.
2) Чтобы в будущем году не прошло мимо счастье, дома должна звучать громкая музыка, украшения должны быть как внутри так и снаружи, а на столе - минимум двенадцать разных блюд.
3) Кому выливаются из бутылки последние капельки напитков за новогодним столом, тому и будет везти весь год.
3) Если чихнуть 31 декабря, то год будет счастливым и во всем будет везти.
4) Если в праздничный вечер к вам нагрянут гости, то вы весь год будете с гостями.
5) Примета для бизнесменов: первому покупателю в новом году товар нужно отдать очень дешево - тогда будет финансовая удача.
6) Если вы во время Нового года случайно порвалось новое платье - это к страстному роману. Если новогодний наряд испачкался - это приведет к денежной выгоде, но сплетен вы не оберетесь.
7) Перед Новым годом необходимо отдать все долги, а иначе весь год проведешь в бедности и нужде.
8) 1 января вы должны попросить долг обратно у всех, кому заняли, иначе своих денег обратно вы не получите.
9) В канун праздника и 1 января не стоит одалживать и давать кому-либо взаймы, иначе весь год проведет в долгах. Если у вас что-то просят, то лучше подарить это безвозмездно
10) Когда пойдете в магазин накануне Нового года всей семьей, обязательно следите за тем, какую сдачу дали мужу и какую - жене. Если мужчине попалось нечетное количество монет, а женщине наоборот четное, то в такой семье весь год будут водиться деньги, а бизнес обязательно принесет хорошую прибыль.
11) Когда часы начнут бить 24:00 в кармане необходимо позвенеть мелочью. Тогда год будет богатым.
12) Разбитая елочная игрушка - это к деньгам.
13) Если 1 января вам доведется что-то покупать, то стоит выпросить у продавца небольшую скидку, хотя бы в одну копейку. Тогда весь предстоящий год пройдет без нужды.
14) Встречать Новый год с пустыми карманами - это очень плохая примета, тогда на весь год бедность и нужда поселится в вашем доме. Поэтому туда нужно положить хотя бы копейку или гривну.
15) Если новогодняя ель в доме опустила свои ветви, то готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем у вас могут возникнуть серьезные проблемы. А если наоборот, то ждите хороших новостей.
16) Очень плохая примета - выбросить елку из окна, ведь именно она впитывает в себя положительную энергетику, которая таким образом улетучивается из дома.
17) Перед Новым годом вся семья должна сделать генеральную уборку, так как чем больше задействовано членов семьи, тем больше положительной энергетики вы привлечете в свой дом. А вот в сами праздники ничего делать нельзя, особенно затевать стирку, иначе кто-то может заболеть.
18) Нужно выбросить из дома всю битую посуду и ни в ком случае не ставить такую на стол, так как она притягивает негативную энергетику в дом
19) Чтобы не знать нужды весь год, накануне праздника купите веник и перевяжите его красной нитью или лентой, после чего поставьте на свое место ручкой вниз.
20) Внимательно посмотрите напротив кого вы сели за стол если это представитель противоположного пола, то в грядущем году у вас этим человеком будет общий интерес или дело.
21) Если праздник закончился десертом - год будет удачный и счастливый.
Источник kp.ua.
Теги: Украина, Донбасс, приметы, суеверие, Новый год
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