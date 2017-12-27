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Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
В соцсетях активно муссируется информация о том, будто бы с 1 января 2018 года начнется общая мобилизация, из-за чего мужчинам младше 45 лет будет запрещено покидать пределы страны.
В фейковых сообщениях говорят, что после Нового года вступает в силу новый закон, в соответствии с которым мужчинам, которые имеют украинское гражданство, в возрасте младше 45 лет будет запрещено выезжать из страны без справки военкомата. Ссылались в этим сообщениях на информацию, полученную из СБУ. К тому же, некоторое количество изданий активно распространяют фейк, в котором говорят, что после новогодних праздников начнется мобилизация. Информацию о ней уже довели до военкомата, но официального объявления не было.
Данная информация не отвечает действительности, а новость впервые «опубликовали» еще в 2015 году.
Теги: Украина, Донбасс, мобилизация
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