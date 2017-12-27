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Наталья Могилевская покидает Украину
Певица Нататья Могилевская решила уехать из Украины в экзотическую Индию.
Артистка сообщила, что планирует поехать туда на несколько месяцев в самом начале 2018 года. По словам знаменитости, в Индию она ездит ежегодно, пишут Вести.
"1 января я по традиции уезжаю на несколько месяцев в Индию. Я так делаю уже 5 лет, и даже жила там. И это для меня, в первую очередь, не отдых, а возможность помедитировать и поучиться у известного Пайлота Баба Джи - мастера йоги, старца, который стал для меня отцом" - рассказала Наталья в интервью каналу “Украина”.
Наталья также призналась, что именно знакомство со старцем в корне изменило ее жизнь.
“Это потрясающе изменило мою жизнь. Кстати, именно он благословил меня на возвращение в профессию. Это не столько отдых для тела, как очень глубокий отдых для души”, – добавила артистка.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Индия, Наталья Могилевская
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