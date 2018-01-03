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Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара

03.01.2018 18:17
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Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара

До конца поточной недели в отдельных регионах Украины будет туман и мокрый снег

Об этом сообщается в прогнозе украинского гидрометцентра.

Так, туман будет в четверг, 4 января. К нему стоит готовиться жителям центральных и северных областей Украины. Также он будет в южных регионах страны. В Киеве будет небольшой дождь, а температура воздуха прогреется от +3 до +5 выше ноля.

В пятницу-субботу туманы на территории Украины сохранятся. Помимо него, в северных регионах страны пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Температура воздуха прогреется от +3 до -2 по Цельсию. Киевлянам стоит ждать тумана. Температура будет на уровне от +3 до +5 выше ноля.

В понедельник, 8 января Украина будет без осадков. Лишь ночью пройдет небольшой мокрый снег. Жителями столицы стоит готовиться к похолоданию: температура воздуха будет 1-3 градуса мороза.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, погода, Рождество
 
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