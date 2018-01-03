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Вандалы на Донбассе разгромили памятник участникам АТО
В селе Константиновка Донецкой области неизвестные преступники разрушили монумент, который был установлен отдавшим свою жизнь на фронте за территориальную целостность Украины участникам антитеррористической операции.
Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания была распространена в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в области. При этом отмечается, что осквернение памятника, установленного в сквере Афганцев, произошло 2 января. Мемориал был установлен в честь трех жителей населенного пункта, погибших в местах проведения боевых действий.
В связи с данным фактом было возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полицейские Константиновки принимают меры по установлению и задержанию нарушителей. Стоит отметить, что памятник героям установили недавно — 13 октября 2017 года.
В конце декабря пользователь Facebook Анна Третьяк-Желиховская написала, что в Павлограде Днепропетровской области вандалы, используя краску, обрисовали памятники на семи могилах бойцов АТО.
Теги: Донбасс, памятник, вандализм, АТО
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