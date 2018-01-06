Как гадать на Рождество 2018

06.01.2018 15:56

По традиции в ночь с 6 на 7 января незамужним девушкам принято гадать на суженого. Празднование Рождества приходится на зимние Святки, которые отмечаются с кануна Рождества и до Крещения. В народе считалось, что в это время нечисть может немного погулять и пошалить, именно поэтому в святочные дни в ходу были разного рода забавы, в том числе и гадания.

Среди девушек ходила молва, что гадания на Рождество и Старый Новый год самые верные.

"КП в Украине" подготовила подборку самых простых и правдивых гаданий, которые помогут девушкам скрасить Святвечер и просто весело провести время.

ГАДАНИЯ НА РОЖДЕСТВО ПЕРЕД СНОМ

Гадание на королей

В ночь с 6 на 7 января перед тем, как лечь спать, девушкам нужно положить под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, стоит вытащить одну карту. Какой король девушке достанется, таким и муж будет: пиковый король – старый и ревнивый, трефовый король – военный, король червей – молодой и богатый, а бубновый король – желанный.

Гадание на хлеб и ножницы

Согласно поверью, если перед сном на Старый Новый год положить под подушку хлеб и ножницы, девушке непременно приснится ее суженый.

Гадание на любовное сновидение

Перед сном гадающей девушке необходимо съесть что-нибудь соленое и ни в коем случае не запивать водой. Укладываясь спать, нужно проговорить: "Суженый, ряженый, приди ко мне и напои меня"! Согласно поверью, кто придет тебя напоить, за того ты и замуж выйдешь.

Гадание на суженого с чулком

К этому гаданию девушкам придется подготовиться заранее – купить чулки. Перед сном на одну ногу необходимо надеть новый чулок и лечь в постель. При этом девушка должна приговаривать: "Суженый, ряженый, приди меня разувать".Мужчина, который во сне снимет с гадающей девушки чулок – станет ее мужем.

Гадание на любовь

Под кровать нужно поставить небольшую миску с водой, а на нее положить небольшую деревянную палочку и сказать перед сном: "Суженый, приди меня через мостик перевести". Кто во сне через мост переведет – за того и замуж выйдет.

ГАДАНИЯ НА СУЖЕНОГО

Гадание на зеркалах.

Это гадание подойдет далеко не каждой, а скорее любительницам пощекотать нервы. В народе оно считается одним из самых опасных.

Для гадания берутся два зеркала (достаточно больших и по возможности равной величины), устанавливаются друг напротив друга и освещаются двумя свечами. Лучше всего держать поставить одно зеркало напротив высвеченного стенного зеркала, так чтобы получился длинный коридор, озаренный огнями. Из комнаты необходимо убрать всех животных и посторонних людей. Если очень страшно, можно оставить парочку скромных особ, однако, они не должны издавать не звука, не смотреть в зеркало и не подходить к гадающей.

В конце образовавшегося между двумя зеркалами коридора и должен появиться суженый. Правда, иногда смотреть приходится очень долго, а увидеть можно не только суженого, но и всякую нечисть…

Гадание на характер жениха и замужество

А миску или блюдце складываются разные предметы, которые гадающие девушки по очереди должны вытягивать не глядя. Главное условие – предметы должны четко отображать черту характера или качество жизни.

Например, сахар – сладкая жизнь, хороший покладистый характер жениха, кольцо – замужество, рюмка – веселая жизнь, золотое кольцо – богатство.

Гадание на спичках

Для этого гадания необходимо заранее подготовить спичечный коробок и несколько спичек.

По бокам коробка устанавливаются по спичке: одна – это гадающая девушка, другая – мужчина, который ей нравится. Спички поджигаем и ждем, пока они полностью догорят. Если головки обращены друг к другу – значит парень и девушка будут вместе.

ГАДАНИЕ НА ВАРЕНИКАХ

Одно из самых традиционных гаданий на Рождество.

Хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, и в некоторые кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания заключается в том, что никто не знает, что ему попадется, и именно по начинке вареника определяют, что человека ждет в будущем году.

Например:

Леденец – жизнь в следующем году будет сладкой;

Бумажная купюра – вас ждут большие деньги;

Нитка – к длинной дороге или путешествию;

Конфеты типа драже – пополнение семейства;

Горошина черного перца – обозначает жизнь с перчинкой;

Пуговица – много интересных обновок.

ПРОСТЫЕ ГАДАНИЯ

Гадание на имя суженого

Для того, чтобы узнать имя будущего мужа девушке достаточно выйти на улицу и попросить первого встречного мужчину назвать его имя.

Гадание на кольце

Гадающие девушки по очереди катают по полу кольцо. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.

Гадание на яйце

Необходимо заранее подготовить свежее яйцо. В нем сделать маленькую дырочку и осторожно вылить содержимое в стакан с водой. Через некоторое время белок свернется, по тому, какую форму он примет и судят о будущем.

Например, если в фигурке увидят церковь – быть венчанию, кольцо – обручение. Машина, корабль или самолет – к путешествию, командировке, скорой дороге.

Гадание по книге

Заранее необходимо подготовить книгу с подходящим содержанием. Не раскрывая книгу, девушки загадывают номер страницы и строки сверху или снизу. Затем раскрывают книгу на нужной странице и читают необходимую строк. В зависимости от того, что гадающую девушку волнует больше всего, и толкуют выбранный параграф.

ГАДАНИЯ НА ЖЕЛАНИЕ

Гадание на зернах

Это гадание одно из самых простых: в банку насыпается любая крупа, задается вопрос, после чего из емкости левой рукой достается горсть крупы, и пересчитываются зерна.

Четное количество символизирует положительный ответ на поставленный вопрос, а нечетное – отрицательный, соответственно.

Гадание на воде

Готовятся два одинаковых стакана. Один из них доверху наполняется водой. Загадав желание, гадающая девушка начинает переливать жидкость из одного стакана в другой. Проделывает это несколько раз. После этого необходимо посмотреть на поверхность, где стояли стаканы. Если на ней осталось не более двух-трех капель, желание сбудется. Если капель больше – воплощение его в жизнь затруднительно.

Гадание по теням

Необходимо подготовить блюдце или плоскую тарелку, лист чистой бумаги, свечку и спички. Лист бумаги необходимо скомкать и положить на тарелку, аккуратно поджечь комок. Когда лист полностью сгорит, необходимо при помощи свечки сделать его отражение на стену. После этого самое время подключать всю свою фантазию – рассматривая тени можно узнать о своем будущем.