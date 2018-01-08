Суд дал месяц ареста экс-"министру" оккупированного Крыма

08.01.2018 20:48

Экс-"министру здравоохранения" аннексированного Крыму Петру Михальчевскому, которого подозревают в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц.

Об этом 8 января УП сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Во время судебного заседания представители прокуратуры АР Крым настаивали на аресте Михальчевского на 2 месяца.

"Работа Михальчевского в российском "правительстве" Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский способствовал организации "референдума" о присоединении Крыма к России", - заявили в прокуратуре.

Адвокаты подозреваемого в госизмене Михальчевского настаивали на том, что их подзащитный не должен бытьпод стражей, так как не намерен скрываться и хочет "через суд восстановить свое доброе имя, доказать, что не вредил Украине".