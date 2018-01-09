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Россия замахнулась на пол-Украины: Кремль ткнули носом в неприятную правду

09.01.2018 18:37
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Россия замахнулась на пол-Украины: Кремль ткнули носом в неприятную правду

Прежде чем требовать у Украины Харьков, Днепр и Донбасс, России надо доказать, что она является правопреемником империи.
Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.
"Стране, которая является правопреемником Советского Союза, а не Российской империи, странно предъявлять претензии к тому, что было до СССР", - заявила Курносова
По ее словам, эта очередная "пугалка" России для Украины никаких юридических оснований не имеет.
На вопрос "Обозревателя" о том, не являются ли такие заявления подготовкой почвы для планов России на Украину, Ольга Курносова ответила, что по крайней мере до выборов в РФ и Чемпионата мира по футболу-2018, никаких кардинальных решений Москва принимать не будет.
"В тоже время Украине следует опасаться очередных действий Кремля и быть готовой ко всему", - добавила оппозиционерка.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Харьков, Днепр
 
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