Россия замахнулась на пол-Украины: Кремль ткнули носом в неприятную правду

09.01.2018 18:37

Прежде чем требовать у Украины Харьков, Днепр и Донбасс, России надо доказать, что она является правопреемником империи.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Стране, которая является правопреемником Советского Союза, а не Российской империи, странно предъявлять претензии к тому, что было до СССР", - заявила Курносова

По ее словам, эта очередная "пугалка" России для Украины никаких юридических оснований не имеет.

На вопрос "Обозревателя" о том, не являются ли такие заявления подготовкой почвы для планов России на Украину, Ольга Курносова ответила, что по крайней мере до выборов в РФ и Чемпионата мира по футболу-2018, никаких кардинальных решений Москва принимать не будет.

"В тоже время Украине следует опасаться очередных действий Кремля и быть готовой ко всему", - добавила оппозиционерка.