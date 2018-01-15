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Полиция усилит работу на крымской границе

15.01.2018 07:08
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Полиция усилит работу на крымской границе

Согласно данным МВД Украины, на КПВВ на границе с аннексированной территорией Крыма планируют усилить работу полиции, так как поток людей и транспортные потоки увеличиваются. Усилив работу на трех пунктах, полицейские предполагают, что станет возможным улучшить противодействие преступности. 

По данным МВД за 2017 год КПВВ пересекли примерно 2,5 миллиона человек и примерно 410 тысяч автомобилей. 

Украинские полицейские систематически фиксируют случаи похищения транспорта, который пропадает в Крыму или который там обнаруживают. Поэтому полиция Крыма и прилегающих к нему областей собираются координировать свою работу, чтобы эффективнее пресекать уголовные преступления.

 

Автор статьи: Наталья Рябчун


Теги: Донбасс, Крым, полиция, граница
 
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