Вступительная кампания-2018. К чему готовиться школьникам?

15.01.2018 20:10

Пока большинство украинцев отдыхали во время новогодних и рождественских праздников, педагоги и школьники уже начали активно готовиться к новой вступительной кампании. С 9 января стартовала регистрация абитуриентов для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), а большинство вузов уже обнародовали правила приема и требования к зачислению студентов на контрактные и бюджетные места. Чем отличаются новые условия поступления от прошлогодних и какие изменения ожидают выпускников во время прохождения ВНО, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Теперь и для учащихся ПТУ

По информации Украинского центра оценивания качества образования, для участия в ВНО в 2017 году зарегистрировалось почти 241 тысяч человек. В этом году количество участников может значительно увеличиться, ведь тестирование по украинскому языку и литературе, кроме школьников, также будут проходить выпускники техникумов и училищ, которые поступили в ПТУ после 9 класса. Для них ВНО заменит государственную итоговую аттестацию (ГИА).

«Позиция Минобразования такова, что форма и условия проведения ГИА должны быть одинаковыми для всех – независимо от того, в каком типе учреждения было получено среднее образование, – рассказывает директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий. – Это даст возможность сравнить уровень подготовки в школе, профтехзаведении и колледже».

По утверждению чиновника, в следующем году учащиеся ПТУ также будут сдавать ВНО по математике или истории Украины на выбор, а еще через год – они полностью перейдут на внешнее тестирование вместо ГИА. По мнению аналитиков, это позволит выровнять условия поступления для абитуриентов, получивших полное среднее образование в учреждениях разных типов. По словам юриста гражданской сети «Опора» Натальи Радыш, некоторые школьники целенаправленно поступали в училища, чтобы после их окончания попасть в вуз, минуя ВНО. Теперь для всех будет одинаковая процедура и одинаковые требования, отмечает эксперт.

Еще больше инклюзии

Министерство образования активно внедряет инклюзивный подход в систему внешнего оценивания. В этом году впервые тесты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины напечатают шрифтом Брайля.

«Мы понимаем, что инклюзивное образование позволит детям с особыми образовательными потребностями чувствовать себя равными в украинском обществе. Это право таких детей на самостоятельную жизнь. Это возможность их дальнейшего трудоустройства», – подчеркивает председатель Благотворительного фонда Порошенко, первая леди страны Марина Порошенко.

Задания для детей с проблемами зрения адаптировали специалисты профильного министерства и Национальной академии педагогических наук Украины совместно с практиками-тифлопедагогами.

«Мы работали над программой, чтобы не потерялась содержательная составляющая, – рассказывает доцент кафедры тифлопедагогики НПУ имени М. П. Драгоманова Анна Серпутько. – Графические материалы заменяться описательными вопросами или вопросами, не упрощающими содержания. Программа не упрощается».

Технологию апробируют во время дополнительной сессии ВНО – с 2 по 11 июля. Результаты не будут засчитаны как ГИА, но абитуриенты смогут использовать их для поступления в высшую школу, и университеты будут обязаны их принимать.

«Такие изменения позволят слабовидящим детям быть конкурентоспособными во время вступительной кампании», – подчеркивает представитель омбудсмена по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина.

Языковой вопрос

Существенные изменения произошли и в программе ВНО по иностранным языкам: увеличили количество задач и, соответственно, время их прохождения с 120 до 150 минут, а также добавили новую часть – аудирование, благодаря которому проверят, насколько хорошо школьники могут воспринимать и понимать текст на слух.

Тесты будут двух уровней сложности: академического (для выпускников общеобразовательных школ) и профильного (для выпускников школ с углубленным изучением языков). Ранее министерство анонсировало введение тестов общеевропейского уровня В1 (среднего) и В2 (выше среднего), однако воплощение этой идеи пока отложили.

В связи с международным резонансом, который в 2017 году возник вокруг закона «Об образовании», у многих абитуриентов появились опасения, что они не смогут пройти ВНО на языках нацменьшинств. Однако в ведомстве заверили, что в 2018 году задания переведут на 6 языков: русский, румынский, польский, венгерский, молдавский и крымскотатарский. Главное, чтобы ученики заранее сообщили о необходимости доставить такие тесты.

«В прошлом году 6 человек заказали тетради на польском языке. Есть русские школы, там до 200 человек заказывали тетради на русском языке. Никаких проблем никогда с этим не было», – рассказывает директор Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк.

Однако в этом году среди предметов ВНО больше не будет русского языка. Поэтому прошлогодним выпускникам, которые сдавали русский язык, придется снова пройти тестирование, но по другой дисциплине, однако только при условии, что они планируют стать студентами.

Новое в правилах поступления

В этом году абитуриенты смогут поступать в вузы на основе результатов ВНО-2016, 2017 и 2018 гг. Это касается всех предметов, кроме иностранных языков. Для них действительными будут только результаты 2018 года. Также Минобразования снизило количество заявлений, которые можно подать на бюджетные места в вузах с 9 до 7. Будущие студенты смогут выбрать 4 разные специальности, как и в прошлом году. При этом количество заявлений на контрактную форму обучения – не ограничено.

Министерство также унифицировало перечень дисциплин ВНО, обязательных для зачисления на одну и ту же специальность в разных вузах. Среди них украинский язык и литература, один профильный предмет (единый для всех вузов) и еще два остаются школьнику на выбор, но их список также является одинаковым для разных университетов и академий.

«Если человек хочет поступить на специальность «Физика», то пусть сдает экзамен по физике, математике и украинскому языку. Не должно быть так, чтобы в другом университете у него требовали вместо математики, например, историю Украины», – обосновывает нововведение эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

Изменились требования и к абитуриентам, которые планируют связать свою жизнь с медициной. Теперь проходной балл на медицинские направления подняли до 150 баллов. Меньше могут быть только баллы по украинскому языку.

«Врачи – это спецназовцы нашей медицины, на плечи которых ляжет забота о наших жизнях. Они должны не только получить самое лучшее образование, но и сами стремиться к знаниям. Будем бороться за то, чтобы в медицинские вузы приходили самые способные и мотивированные студенты», – отмечает в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

У будущих медиков и педагогов появилась возможность попасть на бюджет, если они заключат договор о работе в селе на протяжении первых 3 лет после окончания вуза. В министерстве образования надеются, что благодаря такому подходу удастся не только привлечь больше молодежи в медицину, но и обеспечить село новыми кадрами. Сработает ли такая схема, увидим через несколько лет. А вот проверить свои знания школьники смогут уже через два месяца – на пробном ВНО, которое состоится 24 и 31 марта.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля