Волкер не может урегулировать ситуацию на Донбассе, - Байден

24.01.2018 16:00

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне заявил, что специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер не имеет достаточно полномочий для урегулирования ситуации на Донбассе, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода».



Выступая в Совете, Байден заявил: «Курт Волкер – это весьма авторитетный человек. Но, насколько я обладаю информацией, у него недостаточно возможностей или полномочий, чтобы выйти и заявить: вы уйдете, если не решите этот вопрос». По мнению экс-вице-президента США, спецпредставителю не дали достаточно полномочий и рычагов более жесткого влияния на руководство Украины в рамках реализации как борьбы с коррупцией, так и выполнения Минских соглашений.В свою очередь сам Курт Волкер или его представители никак не прокомментировали высказывания Байдена.



Также стоит отметить, что занимающийся в администрации Барака Обамы вопросами Украины Джо Байден, заявил, что решение действующего руководства Белого дома предоставить Киеву летальное оружие является достаточно на высоком уровне. При этом он отметил, что более слабая политика Соединенных Штатов Америки в отношении Украины ведет к отступлению от осуществления ею реформ по борьбе с коррупцией.

Источник: http://replyua.net