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В харьковском университете нашли застреленного студента
29.01.2018 15:00
В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант.
Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных силу Украины, это произошло в воскресенье, передает УП.
"28 января около 21:30 в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета", – говорится в сообщении.
По данному факту руководство вуза назначило служебное расследование.
"Одна из версий следствия, которую сейчас рассматривают правоохранительные органы, – самоубийство военнослужащего", – отмечает командование.
Ведутся следственные действия, обстоятельства гибели выясняются.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьков, студент, убийство
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