В харьковском университете нашли застреленного студента

29.01.2018 15:00

В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант.

Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных силу Украины, это произошло в воскресенье, передает УП.

"28 января около 21:30 в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета", – говорится в сообщении.

По данному факту руководство вуза назначило служебное расследование.

"Одна из версий следствия, которую сейчас рассматривают правоохранительные органы, – самоубийство военнослужащего", – отмечает командование.

Ведутся следственные действия, обстоятельства гибели выясняются.

Источник: https://from-ua.com