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Вместо доллара: цены на бензин взлетели до небес еще больше

29.01.2018 12:30
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Вместо доллара: цены на бензин взлетели до небес еще больше

Стало известно, какие цены приготовили украинским водителям заправки в стране

Так, после выходных, автомобилистов ждал очередной удар. Цены на бензин и автогаз в очередной раз выросли.

Литр бензина категории А-95 в среднем по Украине сегодня, 29 января, утром стоит 30,44 грн.

В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 28,39 грн до 32,95 грн. Соответственно, переплата может составлять до пяти гривен на некоторых заправках.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 28,31 грн. Цены на АЗС отличаются от 26,62 грн до 30,45 грн.

Газ для автомобилей стоит в среднем 12,97 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС – 12,05 грн, максимальная – 13,89 грн

Как уже сообщала Politeka, все больше украинцев стали использовать газ как альтернативное топливо для своих автомобилей.

В то же время, украинцы призывают бойкотировать крупные автозаправочные станции, чтобы добиться снижения цен на бензин.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, доллар, бензин
 
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