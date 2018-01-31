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Из-за эпидемии гриппа в Украине начали массово закрывать школы
В связи с тем, что в Украине набирает оборот эпидемия гриппа, в стране началось массовое закрытие школ, передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду». В том числе, в тех регионах, в которых уже произошло превышение эпидемического порога, уже сообщили, что дети минимум неделю не будут ходить в школы.
С сегодняшнего дня, в соответствии с решением чиновников, закрыты все школы Винницы, о чем информирует официальный сайт городского совета. В департаменте здравоохранения сообщили, что в городе с начала эпидемического сезона было зарегистрировано 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них большая часть (22 728) – это дети. В течение последней недели 25 процентов всех учеников не пришли на уроки в связи с болезнью в шести школах, а в десяти учебных заведениях на уроки не появился каждый пятый школьник.
Более того, есть информация, что в Береговском и Виноградовском районах Закарпатской области также был объявлен карантин в школах и детсадах. Внеочередные каникулы там начались еще 29 января и будут продолжаться до 9 и 16 февраля соответственно.
Теги: Украина, Донбасс, грипп, эпидемия, школа
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