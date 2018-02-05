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Стало известно, что ждет любителей “неофициалки” и “теневых” зарплат
Украинцы, работающие на “неофициалке”, по достижению пенсионного возраста смогут получить только государственную социальную помощь
Как сообщила глава директората развития социального страхования Министерства социальной политики Украины Валентина Кудин, согласно солидарной системе выплаты пенсий, украинцы будут получать выплаты, если будут делать определенные отчисления.
Поэтому люди, которые работают сегодня в тени и не платят обязательные страховые взносы, точнее за них их не платит работодатель, могут рассчитывать только на государственную социальную помощь после достижения 65-летнего возраста” – заявила Кудин.
При этом она подчеркнула, что работающие неофициально люди или те, кто получает “серые” зарплаты, могут также пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов и делать отчисления в такой фонд самостоятельно.
Напомним, управления Пенсионного фонда Украины ликвидируют. В сентябре 2016 года Кабинет министров утвердил “Стратегию модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года”. Согласно этой стратегии в Украине идет процесс замены территориальных управлений ПФ на агентские пункты, которых будет сразу несколько в городе. Кроме того, территориальные управление “съедут” из своих зданий, а агентские пункты будут теперь размещаться на территории других организаций. Это сильно сэкономит деньги за аренду, кроме того, многие из старых зданий неудобные и требуют больших денег на ремонт.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, работа, трудоустройство, пенсии
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